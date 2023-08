Sõja 542. päev: Rünnakus Tšernihivile hukkus seitse inimest

Oluline laupäeval, 19. augustil kell 22.46:

- Rünnakus Tšernihivile hukkus seitse inimest; vigastatuid 129;

- Moskva: Ukraina ründas Novgorodi oblasti sõjaväelennuvälja;

- Ukraina piloodid alustavad Taanis juba augusti lõpus väljaõpet USA hävitajate F-16 kasutamiseks, teatas Taani kaitseministeerium;

- Ukraina üksuste pealetung rinde lõunaosas edeneb aeglaselt, aga Vene vägede katse rinde põhjaosas edu saavutada ei ole andnud tulemusi, öeldakse Briti sõjaväeluure laupäevases raportis. Ukrainlaste edust lõunas teatas ka USA väljaanne CBS News;

- Vene president Vladimir Putin külastas oma vägede peakorterit Doni-äärses Rostovis;

- Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus laupäeval Rootsi, et kohtumistel peaminister Ulf Kristerssoni, kuningliku perekonna ja teiste ametnikega arutada võimalusi kaitsekoostöö arendamiseks ning Ukraina eurointegratsiooni.

Venemaa rünnakus Tšernihivile hukkus seitse, vigastatute arv tõusis 129 inimeseni

Venemaa ründas laupäeval Tšernihivi linna, rünnakus hukkus seitse inimest, nende seas ka kuueaastane laps. Vigastatuid on viimaste andmete kohaselt 129, nende seas 15 last.

Rünnak tabas Tšernihivi kesklinna, teiste seas sai pihta ka teatrihoone.

Ukraina meedia teatel toimus rünnakus Tšernihivile tabamuse saanud teatrihoones droonitootjatega seotud avalik üritus.

Ukraina siseminister Ihor Klõmenko kinnitas, et hoones toimus üritus, kuid ei täpsustanud selle iseloomu ning märkis, et Ukraina sisejulgeolek tegeleb uurimisega.

Pühapäeval peeti Ukrainas olulist õigeusu püha ning mitmed vigastatutest olid inimesed, kes lahkusid jumalateenistuselt.

Zelenski: Ukrainal on Euroopa Liiduga liitumise alustamiseks Rootsi toetus

Visiidil Rootsi ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et ka Rootsi peaminister nõustus, et Ukraina oleks valmis Euroopa Liiduga liitumise protsessi alustamiseks juba sel aastal ning Ukrainal on liitu astumisel Rootsi toetus.

Euroopa Liit andis mullu Ukrainale ametliku kandidaatriigi staatuse, kuid enne liikmeks saamist peab riik vastama seatud nõuetele.

Zelenski ütles ka, et Rootsi on valmis eraldama Ukrainale kõrgtasemelisi veepumbasüsteeme, mis aitaksid taastada veevarustust peale Kahhovka paisu hävinemist juunikuus.

Ukraina arutab Rootsiga võimalust lennukite saamiseks

Rootsis visiidil viibiv Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles Rootsi peaministri Ulf Kristerssoniga kohtumise järel, et Ukraina on Rootsiga arutanud võimalust Gripen hävituslennukite hankimiseks.

Kristersson mõistis ka hukka laupäeval toimunud Venemaa rünnaku Tšernihivile ja ütles, et see vaid tugevdab vajadust olla Ukrainale toeks.

Ukraina ja Rootsi allkirjastasid ka kokkuleppe, mille järgi hakkab Ukraina tootma Rootsi CV90 jalaväe lahingumasinaid.

Moskva: Ukraina ründas Novgorodi oblasti sõjaväelennuvälja

Vene kaitseministeeriumi teatel korraldas Ukraina laupäeval droonirünnaku Novgorodi oblasti sõjaväelennuväljale, puhkenud tulekahjus sai üks lennuk kahjustada, vahendas BNS.

"Kiievi režiim korraldas täna kella kümne paiku mehitamata lennuvahendiga rünnaku Novgorodi oblasti sõjaväelennuväljale," teatas kaitseministeerium, lisades, et lennuvälja vaatlusposti meeskond avastas drooni ja avas selle pihta tule.

"Lennujaama parkimisalal puhkes rünnaku järel tulekahju, mis on kustutatud. Inimesed terrorirünnakus kannatada ei saanud, üks lennuk on kahjustatud," teatas ministeerium.

Ukraina piloodid alustavad F-16 väljaõpet juba augustis

Ukraina piloodid alustavad Taanis juba augusti lõpus väljaõpet USA hävitajate F-16 kasutamiseks, teatas Taani kaitseministeerium reedel.

Väljaõppe andmisse kaasatakse 11 riiki.

Ameerika Ühendriigid teatasid reedel, et on otsustanud nõustuda hävitajate F-16 üleandmisega Ukrainale niipea, kui Ukraina pilootide väljaõpe on lõppenud. Samuti otsustas USA anda Ukraina sõjaväelastele loa tutvuda F-16 kasutamise manuaalidega, mis sisaldavad salajast informatsiooni, vahendas CNN.

Taani ja Holland on võtnud juhtrolli programmi ettevalmistamisel Ukraina pilootide koolitamiseks Ameerika lennukitel, kuid USA on teatanud, et teeb koostööd ka teistega, et leida veel riike, kes võiks Ukraina õhujõududele neid hävitajaid pakkuda.

Ukraina piloodid saavad esmalt Ühendkuningriigis inglise keele õpet, kuna kõik lennukite kasutamise õppematerjalid ja instruktsioonid on inglise keeles, enne kui nad hakkavad õppelennukitega lendama. Seejärel treenivad nad propellerlennukitel ja lendavad teistsugusel prantslaste kasutataval reaktiivtreeneril, ütles USA õhujõudude ülem Euroopas ja Aafrikas, kindral James Heckeri. Tema sõnul ei jõua see tõenäoliselt lõpule enne aastavahetust.

Ukraina teatas kolmapäeval, et ei eelda F-16 hävitajate jõudmist oma õhujõudude kätte enne järgmist aastat.

Hävitajad F-16 Taani õhujõudude baasis Vojensi lähistel. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Lääs: Ukraina pealetung lõunas edeneb, venelaste oma põhjas mitte

Ukraina üksuste pealetung rinde lõunaosas edeneb aeglaselt, aga Vene vägede katse rinde põhjaosas edu saavutada ei ole andnud tulemusi, öeldakse Briti sõjaväeluure laupäevases raportis. Ukrainlaste edust lõunas teatas ka USA väljaanne CBS News.

Ukraina väed on jätkanud lõunas edasitungi mööda Mokri Jalõ jõge, kindlustades ennast Venelaste vasturünnakute kiuste vabastatud Urožaine külas, teatas Briti kaitseministeerium. Põhjas on aga Vene väed jätkanud rünnakuid Harkivi oblastis Kupjanski piirkonnas, kuid ei ole saavutanud märkimisväärset edu, lisati samas.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 August 2023



#StandWithUkraine



#StandWithUkraine pic.twitter.com/CFgwXmAF5c — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 19, 2023

USA ametnikud ütlesid aga CBS Newsile, et Ukraina sõjavägi näib olevat teinud edusamme oma pealetungis Venemaa poolt okupeeritud Tokmaki linna vastu, mis on oluline vastupanukolle Ukraina vägede ja Zaporižžja oblastis asuva Melitopoli linna vahel.

USA ametnike sõnul murdsid Ukraina väed läbi Vene miinivälja Tokmakist põhja pool ja püüavad nüüd hõivata linna ääres asuvat Vene vägede kaitseliini.

Tokmaki tagasivõitmine oleks oluline Melitopoli vabastamiseks. Melitopol on värav annekteeritud Krimmi poole suundumisel ja oluline Venemaa transiidisõlm.

Briti kaitseministeerium tõdes oma päevaraportis, et rindel seisavad mõlemad pooled silmitsi sarnase väljakutsega: püüda võita hästi sissekaevunud vastase vägesid, omades samas selleks ainult piiratud jõudu.

Putin kohtus Ukraina agressiooni juhtivate kindralitega

Vene president Vladimir Putin külastas sõjategevust Ukrainas juhtivate vägede juhtkonda, teatas Kreml laupäeval pärast seda, kui Ukraina väitis end olevat saavutanud edu kagurindel.

"Vladimir Putin pidas nõupidamise Doni-äärse Rostovis sõjalise erioperatsioonirühma peakorteris," seisis Kremli avalduses. Venemaa nimetab 2022. aasta 24. veebruaril alustatud täiemahulist sõda Ukrainas sõjaliseks erioperatsiooniks.

Kreml lisas, et Putin kuulas ära sõja edenemise eest vastutava Venemaa kindralstaabi ülema Valeri Gerassimovi ning teiste sõjaväe tippjuhtide ettekanded.

Kohtumine toimus pärast seda, kui Ukraina, kelle vasturünnak Venemaa poolt vallutatud maa tagasivõitmiseks on olnud oodatust aeglasem, teatas esimest korda pärast juulit, et vabastas väikese Urožaine küla rindejoonel.

Kreml ei esitanud kohtumise kohta täiendavaid üksikasju ja polnud selge, millal kohtumine toimus. Riikliku uudisteagentuuri RIA avaldatud videost oli näha, kuidas Gerassimov tervitas Putinit ilmselt öösel ja juhatas ta pärast lühikest käepigistust hoonesse.

Footage of Putin visiting the headquarters of the special operation group in Rostov-on-Don.



The Supreme Commander-in-Chief was met by the head of the General Staff of the RF Armed Forces Valery Gerasimov.



Any ideas? pic.twitter.com/Y6hj4OAze6 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 19, 2023

Viimastel kuudel harva avalikkuse ees nähtud Gersasimov on olnud Wagneri palgasõdurite juhi Jevgeni Prigožini ja mõnede Vene sõjaväeblogijate karmi kriitika sihtmärgiks, kuna nad peavad teda süüdlaseks Venemaa läbikukkumises Ukraina sõjas.

Ukraina piirist kõigest 100 kilomeetri kaugusel asuvas Doni-äärne Rostov paikneb Venemaa relvajõudude lõunaregiooni staap, mis juhib sõjategevust Ukrainas.

Ukraina sõjavägi teatas neljapäeval, et on vabastanud väikese Urožaine küla Donetski oblastis, liikudes edasi Aasovi mere poole, et potentsiaalselt läbi lõigata Venemaa varustusteede jaoks ülioluline maismaaühendus Ukrainalt vallutatud Krimmi poolsaarega.

Zelenski saabus visiidile Rootsi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus laupäeval Rootsi, et kohtuda peaminister Ulf Kristerssoni, kuningliku perekonna ja teiste ametnikega.

"Meie esmane ülesanne on Ukraina võitlejate tugevdamine maa peal ja taevas, kahepoolse koostöö arendamine, eriti kaitsetööstuses, Ukraina eurointegratsioon ja ühine julgeolek Euro-Atlandi ruumis," kirjutas Zelenski sotsiaalmeediakanalis Telegram tehtud postituses, milles teatas oma visiidist.

Olena and I arrived in Sweden.



There will be talks with @SwedishPM, the Royal Family, @Andreasostgote and @Sverigesriksdag parties.



Partnership, defense cooperation, EU integration, and common Euro-Atlantic security.@ZelenskaUA and I thank all Swedes who support Ukraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023

Zelenski ütles, et soovib Rootsit tänada Ukraina toetamise eest Venemaa täiemahulist sissetungi ajal.

Rootsi kaitseminister Pal Jonson ütles eelmisel nädalal, et tema riik kavandab Ukrainale uut 313,5 miljoni dollari suurust sõjalist toetuspaketti, mis koosneb peamiselt laskemoonast ja varem tarnitud relvasüsteemide varuosadest.

See oleks Rootsile alates sõja algusest 13. abipakett Ukrainale, mis suurendab Põhjamaade sõjalise abi koguväärtust – mis on hõlmanud tanke ja õhutõrjesüsteeme – enam kui 1,8 miljardi dollarini.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 500 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril 2022:

- elavjõud umbes 257 010 (võrdlus eelmise päevaga + 500);

- tankid 4340 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 8424 (+14);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+2);

- suurtükisüsteemid 5212 (+19);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 714 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 486 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 4282 (+6);

- tiibraketid 1406 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7665 (+7);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 785 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.