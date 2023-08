Aasta küla tiitli sai Kaerepere alevik Raplamaal

Kodukant on aasta küla konkurssi korraldanud 2005. aastast, seda üle aasta.

Aasta küla projektijuhi Anneli Kana sõnul oli hindamisel oluline külaarenduslike ja kogukonda liitvate tegevuste edukas algatamine ja elluviimine, tulemuslik koostöö kohaliku omavalitsusega ja piirkonnas toimetavate ettevõtjate ja teiste vabaühendustega.

"Kõik selle aasta nominendid on tegelikult minu seisukohast väärt tiitlit "Aasta küla". See tugev kogukonna tunne, armastus oma kodukandi vastu ning soov panustada paikkonna arengusse, õhkas kõikidest küladest tugevalt välja. Mul on hea meel, et viimase 5-6 aasta jooksul on küladesse kolinud elama palju noori, kes tahavad panustada ja külasse uus, värske hingamine anda," ütles hindamiskomisjoni töös osalenud riigikogu esimees Lauri Hussar.

Sadalas anti välja ka hulk eripreemiaid. Turvalisuse eripreemia pälvis Suurejõe küla Pärnumaal, maaelu edendamise preemia Ostrova küla Võrumaal, külalislahkuse preemia Valma küla Viljandimaal, omavalitsuse koostöö preemia Soonurme küla Ida-Virumaal, lapsesõbralikkuse preemia Neemi küla Saaremaal, Leader projektide elluviimise preemia Puise küla Läänemaal ning kogukondliku arengu preemia Albu küla Järvamaal.

Konkursil osalesid külad igast maakonnast. Aasta küla aunimetus omistatakse ühele külale, külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi ja mõju kohapealse elukeskkonna kujundamises.

Aasta küla aunimetuse sai kahe vooru tulemusel enim punkte saanud kandidaat. Konkursi võitjale anti Kodukandi poolt vastav aukiri, mälestusese ning rahaline stipendium 1500 eurot.