Nigeri hunta juht lubas kolme aasta pärast taastada tsiviilvõimu

Hunta juht tegi sellise ettepaneku kohtumisel Lääne Aafrika riikide organisatsiooni ECOWAS delegatsiooniga. ECOWAS-i armeejuhid arutasid kaks päeva sõjalist sekkumist Nigeris ja seadsid sõjalised jõud valmis.

Laupäeva hilisõhtul ütles Nigeri hunta juht televisioonis, et võimu ülemineku põhimõtted pannakse paika lähema 30 päeva jooksul.

"Lühidalt öeldes ei taha ei Riiklik Kodumaa Kaitse Nõukogu ega Nigeri rahvas sõda ja on avatud dialoogile. Kuid et ei jääks ebaselgeks: kui meie vastu hakatakse jõudu kasutama, siis ei kujune see mingiks jalutuskäiguks pargis, nagu mõned paistavad arvavat. Nad leiavad end silmitsi seismas 26 miljoni nigeerlasega," ütles Nigeri riigipöörde juht Abdourahamane Tiani.