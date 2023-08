Kiiev: Ukraina vajab 128 lääne mitmeotstarbelist hävitajat

Ukraina vajab 128 läänes toodetud mitmeotstarbelist hävitajat, et saada õhusõjas Venemaa ees eeliseid, ütles raadiojaamale Vabadus Ukraina õhujõudude kõneisik Juri Ignat

"Õhujõudude visioon, mis näeb ette meie õhujõudude ümberrelvastamise, rääkis pluss-miinus 128 sellisest hävitajast, millest piisaks vana lennukipargi väljavahetamiseks ja üle riigi hajutamiseks. Seda on umbes neli õhujõudude brigaadi," ütles Ignat ja lisas, et vaja on ka õppelennukeid instruktoriga lendudeks ja transpordilennukeid.

Tema sõnul suudavad mitmeotstarbelised hävitajad nagu F-16 tabada erinevaid sihtmärke maal, merel ja õhus – vaenlase liinide taga, vaenlase droone ja lennukeid.

Taani peaminister Mette Frederiksen lubas pühapäeval, et Kopenhaagen annab Ukrainale 19 hävitajat F-16. Esimesed kuus jõuavad Ukrainasse aasta lõpul. Järgmised kaheksa lennukit jõuavad Ukrainasse järgmisel aastal ning viis 2025. aastal.

Holland teatas samuti, et annab Ukrainale F-16 hävitajad. Hollandi peaminister Mark Rutte ei täpsustanud, mitu hävitajat Ukraina saab. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval, et Ukraina saab 42 hävitajat. Hollandi õhuväel on kokku 42 F-16 hävitajat, kuid võtab kasutusele kaasaegsemad F-35 hävitajad.

Zelenski külastas hiljuti ka Rootsit. Zelenski ja Rootsi peaminister Ulf Kristersson arutasid siis Gripeni hävitajate võimalikku tarnimist Ukrainasse.

Rootsi ja Ukraina leppisid samuti kokku, et hakkavad Ukrainas kohapeal ühiselt tootma Rootsi jalaväe lahingumasinaid CV90. Need masinad on juba rindel ka kasutuses.