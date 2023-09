Rootsi kavatseb uurida Gripeni hävitajate Ukrainale saatmist

Rootsi valitsus võib teatada juba sel neljapäeval, et annab relvajõududele ülesandeks uurida mis tingimustel saab Rootsi päritolu Gripeni hävituslennukeid Ukrainale saata, vahendas SVT.

Muuhulgas tahab Rootsi valitsus ülevaadet, et kuidas Gripenite Ukrainale saatmine mõjutaks Rootsi kaitsevõimet ning kui kiiresti saaks Rootsi õhuvägi uued Gripeni asenduslennukid.

Rootsi Ekoti raadiojaama info kohaselt peavad Rootsi relvajõud oma analüüsi valitsusele esitama novembris. Seejärel saab Rootsi valitsus otsustada, et kas Gripenid saadetakse Ukrainale.

Rootsi on üks väheseid riike Euroopas, millel on iseseisev sõjalennukite tootmise tööstus.

Ukraina õhuvägi on hinnanud, et nad vajaksid 128 moodsad lääneriikide päritolu hävituslennukit. Hiljuti kinnitasid nii Holland kui ka Taani, et saadavad Ukrainale enda USA päritolu F-16 hävituslennukeid.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas hiljuti Rootsit. Zelenski ja Rootsi peaminister Ulf Kristersson arutasid siis Gripeni hävitajate võimalikku tarnimist Ukrainasse.

Kevadel selgus, et Rootsi lubab Ukraina pilootidel õppida Gripenitega lendamist. Tollal kinnitas Rootsi, et nad enda varudest Ukrainale Gripeneid ei anna.