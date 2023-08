Suri Itaalia muusik Toto Cutugno

Cutugno oli Itaalia laulja ja laulukirjutaja. Ta sündis 7. juulil 1943. aastal. Ta alustas karjääri trummarina, hiljem tegi ta oma bändi. 1990. aastal võitis Cutugno Eurovisiooni lauluvõistluse.

Toto Cutugno laule on maailmas palju mängitud ning just Ida-Euroopas on ta saavutanud erilise staatuse. Cutugno laulud murdsid end nõukogude perioodil raudse eesriide taha ning kõik vanema põlvkonna inimesed teavad tema hitte "L´italiano", "Serenata", "Solo Noi", "Donna, Donna Mia".

Cutugno on mitu korda esinenud ka Eestis.

Cutugno suri Milanos.