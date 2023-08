Tartu Ülikool hoidis aastate eest ära Eametsaga seotud huvide konflikti

Asjaolu, et dekaan Raul Eamets on Bigbanki nõukogu liige, sai ülikoolile teatavaks lepingu läbirääkimiste käigus.

Tartu Ülikool asus 2019. aastal otsima rendiruume õigusteaduskonna Tallinna esindusele. Paljude objektide seast jäi lõpuks sõelale Narva maantee 11 kinnistu, mis jäi vabaks Danske pangast ja mida praegu rendib ajutiselt rahvusraamatukogu. Toona kuulus hoone osaühingule KEK Arendus, kellega ülikool pidas üürilepingu läbirääkimisi. Läbirääkimiste lõpusirgel, 2020. aasta oktoobris, vahetus aga ootamatult hoone omanik, kui KEK Arendus müüs selle Bigbanki tütarettevõttele Rüütli Majad. Ülikool jätkas läbirääkimisi uue omanikuga.

"Selle läbirääkimiste tulemusena meile tundus, et need tingimused võiksid isegi meile sobida. Kuni siis vahetult enne lepingusse süvitsi minemist, me saime informatsiooni, et meil on inimeste kaudu, valdkonna kaudu, seotus Bigbanki nõukoguga," ütles Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser.

See ühenduslüli oli Eamets, kes sotsiaalteaduste valdkonna dekaanina on Bigbanki nõukogu liige. Ülikool ei tea, kas ja millist informatsiooni võis Eamets Bigbankile vahendada, mis tehingu Bigbanki jaoks apetiitseks muutis. Väljastpoolt maja tellitud õigusliku hinnangu järgi oleks lepingu sõlmimine tähendanud ülikooli jaoks Eametsa seisukohalt toimingupiirangu rikkumist, mistõttu lõpetas ülikool läbirääkimised lepingut sõlmimata.

"See oli päris selge teadmine, et seal kindlasti oli huvide konflikt. Ta oli infoväljas ja ilmselt siis informeeritud, et mis võiks turul olla. Aga ma ei tea, kuidas Bigbank seda konkreetselt menetles ja kuidas oma info sai. Igatahes fakt on see, et oli seotus ja me lõpetasime selle läbirääkimise järsult," ütles Asser.

Eamets väitis kirjalikus kommentaaris "Aktuaalsele kaamerale", et tema Tartu Ülikooli nimel üürilepingu läbirääkimistel ei osalenud. Samuti ei osalenud ta Bigbankile kinnisvaraobjektide otsingutes, kuid oli teadlik, et pank otsis omale uut kontorit ning panga nõukogu, kuhu ta kuulub, arutas Narva maantee 11 kinnistu ostu 7. oktoobril 2020 ning volitas panga juhatust seda hoonet ostma.

Sellest, et Bigbanki nõukogu liikmena võib ta olla rikkunud toimingupiirangut, sai ta teada sama aasta 17. novembril, kui ülikooli kantsler talle õigushinnangu edastas. Toona ta sellega nõustus, kuid nüüd leiab Eamets, et see õiguslik hinnang ei olnud pädev, sest panga nõukogu liikmena ei olnud ta ametnik, samuti ei osalenud ta protsessis Tartu Ülikooli poolt, vaid sellega tegeles ülikooli kantsler. Seetõttu ei saanuks ta end protsessist ka taandada. Samuti puudus tal alus enda taandamiseks Bigbanki nõukogust, sest ajal, mil panga nõukogu andis juhatusele volitused Narva maantee 11 kinnistu osta, ei olnud pank veel selle omanik, mistõttu ei saanud Bigbank ka Tartu Ülikooliga veel üüriläbirääkimisi pidada.

Bigbanki omanik Parvel Pruunsild ei leidnud täna aega teemat kommenteerida.

Toonane ära hoitud huvide konflikti olukord piirdus ülikooli poolt rektor Toomas Asseri vestlusega ning juhtumit on avalikkuse eest varjatud. Ka kümme päeva tagasi, mil Asser tegi otsuse Eametsa tagandamiseks, ei avaldanud ta varasemat rikkumist. Kuid "Aktuaalse kaamera" päringu peale ta seda möönis.

Asser ütles, et kuna Eamets sai kolm aastat tagasi oma eksimusest aru, piirdus olukord vestlusega.

"Ma arvan, et see vestlus oli piisav. Otseselt mingit karistust ei järgnenud, sest tegelikult de facto ju mingit otsest kahju ei tekkinud," sõnas Asser.

Eamets peab aga praegust olukorda ülikooli rünnakuks, seega teatas ta "Aktuaalsele kaamerale", et tema usalduskrediit ülikooli vastu on lõppenud ning ta kavatseb informeerida kolmapäeval valdkonna nõukogu ja rektorit enda tagasiastumisest dekaani ametikohalt. Ka selle avalduse peab rahuldama valdkonna nõukogu, kes peaks uuesti kogunema augusti lõpus.