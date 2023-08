Läti asus viimasel hetkel leevendama Vene kodanike elamislubade uuendamist

Läti siseminister Maris Kucinskis teatas kolmapäeval, et valitsus kutsub parlamenti üles muutma immigratsiooniseadust, mille raames peaksid tuhanded Venemaa kodanikud elamisloa uuendamiseks läbima keeleeksami. Valitsus tahab nüüd, et elamisluba saaksid taotleda inimesed, kes vähemalt proovisid eksamit sooritada.

Läti karmistas eelmisel aastal elamislubade andmist Venemaa ja Valgevene kodanikele.

Lätis kaotavad 1. septembril kehtivuse Venemaa kodanikele väljastatud pikaaegsed elamisload. Nende uuendamise üks tingimustest on läti keele eksami sooritamine.

Nüüd tahab valitsus elamislubade andmise poliitikat siiski muuta, vahendas LSM.

"Tegemist on poliitiliste otsustega, mis tehti valimiseelses õhustikus. Samuti ei paku need tehniliselt ja juriidiliselt põhjendatud lahendust. Praegu parandame neid vigu, mis aasta varem tehti," ütles Kucinskis.

Minister ütles, et ligi 10 000 ehk ligi pooled Venemaa kodanikest, kellele anti aega läti keele eksami sooritamiseks, pole seda teinud või pole selle nõudmisest isegi teadlikud.

Kucinskis tõdes, et praegune olukord on oodatust "veidi nukram". Koalitsioon pöördus seetõttu parlamendi poole ettepanekuga töötada välja määrus. See annaks inimestele õiguse taotleda tähtajalist elamisluba kaheks aastaks. Selle aja jooksul on nendel inimestel võimalus õppida läti keelt ja sooritada eksam.

"Kui inimesed mõtlevad teisiti, siis on neil aega piisavalt, et valida teine riik," ütles Kucinskis.

Lätis on kokku umbes 25 000 inimest, kes on kunagi olnud Läti kodanikud või mittekodanikud, kuid valinud mingil põhjusel Venemaa kodakondsuse. Venemaa kodanikud on saanud alates aprillist teha läti keele eksamit. Need, kes seda ei sooritanud, said uuesti teha. Küsitakse pelgalt A2 taset.