ERR Lätis: Vene kodanikud saavad keeleeksami tegemiseks kaks aastat ajapikendust

Läti parlamendivalimiste eel Ukrainas käivast sõjast mõjutatuna kiiruga vastu võetud immigratsiooniseadust, mis lõpetas 1. septembril Venemaa kodanike elamisload ja kohustas Euroopa Liidu püsielaniku staatuse saamiseks ära tegema A2 taseme keeleeksami, polnud nii siseministri kui ka paljude teiste poliitikute arvates lihtsalt võimalik täita. Eesmärk polegi olnud tuhandeid inimesi Venemaa poole välja saata, vaid neid lõpuks ometi Lätiga liita, sest hoolimata enda valitud Venemaa kodakondsusest nad soovivad elada Lätis, mitte Venemaal.

Nüüd on siis Läti parlament suures saalis lõplikult otsustanud, et Venemaa kodanikud saavad kaks aastat ajapikendust selleks, et keeleeksamit teha ja dokumente vormistada.

Seimi majas on palju küsitud, kas see on taganemine oma põhimõtteist või mitte, aga selge on see, et suur osa Venemaa kodanikest, kes Lätis elab, pole eksamite sooritamise või nendeks valmistumisega veel alustanudki.

"Tuhanded Venemaa kodanikud suutsid seaduses sätestatud ajal sooritada keeleeksami, esitada vajalikud dokumendid ja läbida ka julgeolekukontrolli. Kui tuhanded seda jõudsid, tekib küsimus, milline on nende inimeste taust, kes ei soovinud või ei suutnud seda teha," küsis seimi Rahvuslaste Ühenduse fraktsiooni aseesimees Janis Dombrava.

Elamisloa pikendamiseks on palju erandeid. Üks neist on vanus – üle 75-aastased ei pea keelekontrolli läbima. Osa parlamendist võitles neljapäeval selle nimel, et vanusepiiri langetada 65 aastani. See ei läinud läbi. Nagu ka rahvuslaste kompromiss anda ajapikendust kahe aasta asemel üks aasta.

"Selle otsusega rikume ära ühise tuleviku, mis meil on ja mis on möödapääsmatu," sõnas fraktsiooni Stabiilsusele! esimees Aleksejs Roslikovs.

"Leedus pole vanuseerandit. Ka Saksamaal ja Poolas pole Euroopa Liidu pikaajalise elamisloa saamiseks vajaliku keelenõude täitmisel vanusest lähtuvat erandit," kommenteeris seimi mandaadi-, eetika- ja taotluste komisjoni esimees Janis Vucans.

"Kui räägime julgeolekust, kordan veel, et pensionärid pole need, kes ohustavad seda riiki," sõnas fraktsiooni Läti Esikohal fraktsiooni juht Ainars Šlesers.

Venemaa kodanikud, kes esitavad avalduse ja kohustuvad kahe aasta jooksul keelekontrolli läbima, saavad nüüd Lätis edasi töötada, neile laienevad sotsiaalsed garantiid.