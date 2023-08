India Chandrayaan-3 maandus edukalt Kuu lõunapooluse lähedale

India kosmoselaeva Chandrayaan-3 maandur Vikram maandus kolmapäeval kuu pinnale. Kosmoselaeva maandumist vaatas otseülekandes ka India peaminister Narendra Modi, vahendas BBC.

India on esimene riik, mille kosmoselaev on maandunud edukalt Kuu lõunapooluse lähistele.

Hiljuti püüdis Kuu pinnale maanduda ka Venemaa, kuid nende automaatjaam Luna-25 hävis kokkupõrkel Kuu pinnaga. Enne seda polnud Vene kosmoselaevad 50 aastat jõudnud Kuu pinnale.

Peale maandumist püsib maandur paar tundi paigal oodates maandumisega ülesse kerkinud kuutolmu uuesti maha langemist. Seejärel avaneb üks maanduri külgpaneel ning kuukulgur Pragyaan suundub Kuu pinda uudistama.

Maanduri ja kuukulguri peale on Kuu pinnale viidud kokku viis teaduslikku instrumenti, mis peaks aitama mõistma Kuu füüsilisi tunnuseid, atmosfääri koostist Kuu pinna lähistel ja pinna all toimuvat tektoonilist tegevust.

India kosmoseagentuur ISRO jagas enne Chandrayaan-3 maanduri Kuu pinnale jõudmist pilte alast lõunapooluse lähistel, kuhu Vikram hiljem maandus.

