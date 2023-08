Poliitikud: Kallase abikaasa seotus Venemaal vedusid jätkanud äriga on silmakirjalik

ERR kirjutas kolmapäeval, et peaminister Kaja Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuuluv transpordiettevõte on jätkanud Ukraina sõja ajal tegevust Venemaa suunal. Kallas märkis, et Hallikul ei ole Vene Föderatsiooni ettevõtjatest kliente ning kõnealune ettevõte aitab lõpetada Eesti kliendi tootmistegevust Venemaal.

Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul käitub peaminister Kaja Kallas selle tõele vastamisel karjuvalt silmakirjalikult.

Reinsalu märkis, et Eesti on rahvusvaheliselt seisnud tugeva sanktsioonipoliitika eest. "Nüüd esitab ajakirjandus väited, et peaministri abikaasa osalusega ettevõte jätkab kaubavedusid genotsiidisõja ajal Venemaale. Veelgi enam, peaminister on isiklikult ettevõtte osanikuks olevat valdusettevõtet suure summaga krediteerinud. Ajakirjanduses esitatu tõele vastavusel käitub peaminister karjuvalt silmakirjalikult. See teeb Eestile häbi," ütles ta.

Isamaa juhi sõnul on küsimus eetikas ning ta küsis, milline oleks reaktsioon, kui selline info laekuks mõne teise Euroopa riigi valitsusjuhi kohta.

"Äri ajamine Venemaaga valitsusjuhi isiklikus puutumuses on nende põhimõtete reetmine, mida kaitseme Ukrainat toetades," sõnas Reinsalu.

"Eriti vastikuks muudab selle skandaali asjaolu, et Isamaa esitas üle-eelmise valitsuse ajal ettepaneku valitsusele lõpetada kaubaveod Venemaaga ja teha koostööd Balti riikidega. Seda palus mult isiklikult läinud märtsis Ukraina peaminister. Siis Eesti peaminister ja tema erakond seda ettepanekut ei toetanud," märkis Reinsalu.

Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi (SDE) sõnul tekitab peaministri abikaasa osalusega ettevõtte äritegevus Venemaal terve rea ebamugavaid küsimusi ning võib Kallasele peaministriametis ka saatuslikuks saada.

"Sellest uudisest võib suure tõenäosusega saada Kaja Kallase poliitikukarjääri suurim skandaal, mis võib Kallasele peaministriametis ka saatuslikuks saada," märkis Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul on Kallase viimase pooleteise aasta populaarsuse ja Reformierakonna tugeva valimistulemuse taga olnud just Kallase selged ja ühemõttelised seisukohad seoses Venemaa kallaletungiga Ukrainale.

"Selle narratiiviga ei sobi just eriti hästi kokku tõsiasi, et kõik see aeg on peaministri abikaasal olnud osalus transpordiettevõttes, mis teostab Venemaal vedusid ning on seda ärisuunda jätkanud ka täiemahulise sissetungi järgselt kuni praeguseni," ütles Kaljulaid.

Ka rahvusvaheliselt on Kallase tuntuse ja imago nurgakiviks tema väga kindlameelne ja reljeefne retoorika Venemaa suhtes, märkis Kaljulaid.

Euroopa Parlamendi saadik Jaak Madison (EKRE) kutsus Kallast üles peaministri ametist tagasi astuma, et Eesti ei saaks mainekahju.

Madison kirjutas sotsiaalmeedias, et kui peaminister on poolteist aastat rõhutanud agressorriigiga äri ajamise ebaeetilisust ja seisnud ohvri poolel, kuid tema abikaasa on teeninud tulu ning abikaasana sellest ka kasu saanud, peaks ta tagasi astuma.

"Juba selleks, et Eesti ei saaks mainekahju, kui peaminister on kahepalgeline ja oma abikaasa ajab majandustegevust Venemaaga. Punkt," märkis Madison.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Tanel Kiige sõnul on Venemaa sõda Ukraina vastu kestnud poolteist aastat, mis on piisav aeg igale ettevõttele oma tegevuse ümber kohandamiseks ja Venemaal äritegevuse lõpetamiseks.

"Peaminister Kaja Kallas on nii Eestis kui Euroopas olnud üks aktiivsemaid sanktsioonide eestkõnelejaid ning rõhutanud nende järelevalve ja täitmise olulisust. Peaminister peab nii avalikkusele kui parlamendile selgitama, miks ei nõua ta sama oma abikaasa osalusega ettevõttelt. Küsimus on seda kriitilisem, et teatavasti on peaminister andnud 350 000 eurot laenu oma abikaasa ettevõttele Novaria Consult OÜ, mis on Venemaaga äri ajava Stark Logistics AS-i üks omanikke," ütles Kiik.

Kiige sõnul jääb praegu mulje, et on rida ettevõtjaid, kellele kehtivad ühed reeglid ning teised, kellele nõudmised ei kehti. "Sellist olukorda ei tohi me Eesti Vabariigis kindlasti lubada."