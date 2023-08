Lehtede juhtkirjad: peaministri tegevus on vastuolus tema sõnadega

Neljapäeval ilmunud päevalehed pühendasid oma juhtkirjad Kaja Kallase abikaasaga seotud ettevõtte tegemistele Venemaal. Peamiselt heideti ette seda, et ettevõtte tegevus jätkus veel poolteist aastat pärast Ukraina sõja puhkemist ning seda, et selline tegevus on karjuvas vastuolus peaminister Kaja Kallase enda varem välja öeldud sõnadega.

Postimees kirjutas juhtkirjas ("Palume selgitusi, peaminister!"), et peaminister Kaja Kallas on sattunud oma karjääri kõige suuremasse kriisi, mille on tinginud vastuolu tema sõnade ja tegude vahel.

"Kui tänaseni tundus, et maksutemaatika jääbki tema suurimaks komistuskiviks (lugege mu huultelt: maksud ei tõuse), siis praegu on probleemiks Kallase abikaasa äri Venemaaga ajal, mil peaminister Euroopa pealinnades ja koduski on nõudnud nulltolerantsi suhete puhul Venemaaga."

Ajaleht meenutab, et Ukraina sõja algusest on möödunud poolteist aastat ja kogu selle aja on kestnud Kallase abikaasaga seotud ettevõtte äritegevus "inertsist".

"Kas Kaja Kallasel endal pole tekkinud kordagi täpsemat küsimust, kas tema abikaasa Venemaa-suunaline äri on nii sisuliselt kui ka vormiliselt kooskõlas rahvusvaheliste sanktsioonidega? Kui ei ole, näitaks see ülimat naiivsust; kui aga on, näitab see kaasosalust ja nullib suuresti Kallase Venemaa-suunalise retoorika tõsiseltvõetavuse," leiab Postimees.

Õhtuleht leiab juhtkirjas ("Kallase abikaasa ärihuvid võivad anda magusaid võimalusi Venemaa eriteenistustele ja musta suhtekorralduse agentuuridele"), et "tegemist on erakordselt hapu looga, kui maailmas sõjaprintsessi ja printsipiaalse Venemaa-suunaliste eksiarvamuste purustajana tuntud peaminister Kaja Kallase enda kodus on inimene, kes pole taibanud selle riigiga igasuguseid sidemeid katkestada".

Ka Õhtuleht toob välja, et vedusid on tehtud sõja algusest saadik ehk see skandaal on saanud küpseda juba poolteist aastat.

"Kogu selle aja jooksul oleks saanud midagi teha – end ettevõttest tagandada. Mõista, et peaministri ametis ei ole eraelu ja selline asi võib olla saatusliku kaaluga. Saada aru, kui magusaid võimalusi võib niisugune seik anda Venemaa eriteenistustele ja musta suhtekorralduse agentuuridele."

Eesti Päevaleht märgib juhtkirjas ("Kaja Kallas ei adu ikka Vene ohtu"), et moraalses plaanis pole Kallase abikaasa tegevus Venemaal samast klassist kui otseselt Venemaa sõjatööstust aitav kiipide eksport või energiakandjate import, kuid peaminister peaks teadma, kui halb see kõik mingis kontekstis välja näeb.

"Avalikkuse eest varjul hoitud ärisidemed Venemaaga on sealsete eriteenistuste kompromiteeriva materjali kaustas esimestel lehekülgedel. Paremal juhul võimaldavad need tekitada Eesti valitsusjuhile piinlikke olukordi, halvemal juhul teda koguni šantažeerida."

Ajalehe hinnangul tuleb Kaja Kallasel seda teemat veel üksjagu selgitada ehk miks on ta abikaasal äri "lõpetamine" võtnud aega üle poolteise aasta pärast täiemahulise sõja algust ja miks pole Kallas Venemaal aetava äri kohta kaugeltki avameelselt rääkinud.

Äripäev ei olnud neljapäeva hommikuks Kaja Kallase abikaasa Venemaa suunal tehtava äri suhtes midagi avaldanud.