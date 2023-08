Ossinovski: olukord näeb kehv välja ja Kallas peab veel selgitusi andma

Ossinovski ütles ERR-ile, et avalikkuse huvi on nähtavalt suur ja olukorra kohta avanevad pidevalt uued tahud, mille kohta oodatakse Kallaselt vastuseid.

"Loomulikult peaminister nagu kõik Eesti Vabariigi tipp-poliitikud on õigustatult kõrgendatud avalikkuse luubi all. Ka nende isiklikud suhted, sugulussuhted, nendega seotud ärisuhted on täiesti õigustatud väga terava luubi all ja nendele küsimustele vastuseid tuleb anda," sõnas Ossinovski.

Ta lisas, et kuna uut infot tuleb pidevalt juurde, on kogu tekkinud olukorrale hinnangut veel liiga vara anda. Ossinovski sõnul analüüsivad sotsid uut teavet ja proovivad ka tekkinud küsimustele vastuseid leida.

Samas tõdes ta, et olukord näeb kehv välja ja selleks, et peaminister ühiskonna usaldust tekitada, taastada või hoida saaks, on vaja veel selgitusi jagada.