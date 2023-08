Ansip: peaminister peab teadma, mis äri ta abikaasa ajab

Ansip selgitas ERR-ile, et tuleks õppust võtta ka ajaloost, tuues näiteks selle, kui Konstantin Päts pakkus Venemaale 4000 dollari eest õigusabi ning see skandaal jäi teda aastateks saatma.

"Seega kindlasti peab peaminister olema kõigega kursis, mis tema perekonnas toimub ja kui on tekkinud küsimused, siis olema valmis ka nendele küsimustele ammendavalt vastama," sõnas endine peaminister.

Lisaks tõmbas Ansip ka paralleeli Suurbritannia peaministri Rishi Sunaki ja tema abikaasaga seotud skandaaliga, kus viimasele kuulus India tarkvara ettevõttes, mis pakkus teenuseid Venemaal, väike osalus. Sunak vastas kiiresti, et ta abikaasa ei osalenud ettevõtte operatiivsetes juhtimisotsustes ning ta oli passiivne aktsionär, kellele kuulus ettevõttest alla ühe protsendi.

"Minul kindlasti pole informatsiooni selleks, et mingisuguseid hinnanguid anda. Mina tahaksin, et peaminister saaks aega jagada ammendavaid selgitusi. Ja need selgitused tõepoolest peavad ammendavad olema, mis rahuldavad Eesti üldsust ja sealhulgas opositsioonierakondi," ütles Ansip.

Ta toonitas, et praegu tuleb selgeks teha, milles äritegevus täpselt seisnes ning kui palju oli seal n-ö päästeoperatsiooni elemente.

Rahvusvahelisest mainekahjust on Ansipi sõnul vara rääkida.

"Tänases Politicos oli suhteliselt tasakaalustatud uudise, kus oli esitatud ERR-i poolt sõnastatud süüdistus ja samas oli ka Kaja Kallase vastulause. Sellest uudisest kindlasti ei või järeldada mingisugust plekki kellelegi kuuerevääril," lisas ta.