CDU juht Merz paneks Saksa tuumajaamad taas tööle

Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) juht Friedrich Merz andis intervjuu ajalehele Bild ning kritiseeris kantsler Olaf Scholzi energiapoliitikat. Merz hoiatas, et Saksamaad tabab majanduslangus ja ütles, et CDU valitsus paneks Saksa tuumajaamad taas tööle.

Arvamusküsitluste kohaselt on CDU praegu kõige populaarsem partei Saksamaal. Merzi juhtimisel on CDU omaks võtnud populistlikuma keskkonna- ja immigratsioonipoliitika, vahendas The Times.

Saksamaa majanduse kohal ripuvad tumedad pilved. Merzi hinnangul on Saksa majanduse kehvas seisus süüdi valitsuse energiapoliitika.

"Kahjuks on 2023. aasta majanduslanguse aasta. Saksamaa on ainus suur töösturiik maailmas, mille majandus kahaneb. Kui meeletut bürokraatiat ei vähendata, energiahinnad kiiresti ei lange, siis ei tule ka 2024. aasta hea aasta," ütles Merz.

Bild uuris Merzilt, kuidas CDU parandaks riigi majanduslikku olukorda.

"Leevendaksime energiaga seotud maksukoormust, vähendaks elektrimaksu, võrgutasusid. Ühendaksime kasutusest kõrvaldatud tuumajaamad kohe uuesti võrku," ütles Merz. CDU juht lubas samuti vähendada veel bürokraatiat.

"Ükski seadus ei tohiks tekitada juurde täiendavat bürokraatiat," ütles Merz.

Saksamaa endine kantsler Angela Merkel (CDU) lubas lõpetada tuumaenergia kasutamise Saksamaal peale Fukushima tuumakatastroofi Jaapanis 2011. aastal. 2023. aastal sulges Saksamaa viimased kolm seni töös olnud tuumajaama.

Saksa valitsus kiitis hiljuti heaks osalise kanepi legaliseerimise. Merz kritiseeris valitsuse otsust.

"Föderaalvalitsus ei suuda kokku leppida majanduse edendamises, vaid suudab kokku leppida narkootikumide legaliseerimises. See ütleb kõik ära," ütles Merz.

Merzi sõnul vajab Saksamaa ka karmimat piiripoliitikat.

"Prognoositakse, et aasta peale on meil 300 000 põgenikku. Seda on liiga palju. Saksamaa pole sellise ulatusega sisserändeks valmis. Peame seda sissevoolu viivitamatult piirama, vastasel juhul laguneb sotsiaalne ühtekuuluvus," ütles Merz.