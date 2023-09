Saksa analüütik ERR-ile: tööstuse energiatoetus poleks teiste suhtes õiglane

Saksa majandus on languses ja üha enam räägitakse seejuures struktuursetest probleemidest. Digiareng, taristu ja odav energia on see, mida ettevõtjad riigilt soovivad. Vene gaasi kadumine ja tuumajaamade sulgemine korraga on aga hinna üles löönud ning kliimaneutraalsuseni tahab Saksamaa jõuda 2045. aastaks ehk viis aastat varem kui Euroopa Liidu siht on seatud.

"Ambitsioonid, ambitsioonid, ambitsioonid ja palju plaane, aga kus on Saksa ettevõtete või Saksamaale tulevate ettevõtete jaoks kindlus, et meil on olemas kindel ja konkurentsivõimeline energiavarustus?" küsis Saksamaa Tööstus- ja Kaubanduskoja väliskaubanduse juht Volker Treier.

Ettevõtjad on välja pakkunud maksude vähendamist, taastuvenergeetika arendamise kiirendamist ja ajutiselt soodsama hinnaga elektrit energiamahukale tootmisele.

Saksamaa võimuliidus on rohelised energiasubsiidiume toetanud ja liberaalid vastu seisnud. Subsiidiumid toovad ebavõrdsust Euroopa ühisturule, Saksamaa mõtleb aga ka globaalsele konkurentsile.

"Ainult selleks ajaks, kui meil ei ole piisavalt taastuvenergeetikat, vajame me justkui silda. Ja küsimus ei ole Euroopa Liidu sees, vaid ülemaailmne ja me näeme üle maailma meetmete rakendamist tööstuse toetamiseks. Nii peame ka meie leidma viisi, kuidas sellega hakkama saada," rääkis Saksamaa parlamendi kliima- ja energiakomisjoni liige Nina Scheer (SPD).

"See oleks väga ebaõiglane teiste ettevõtete ja majapidamiste suhtes ja lõpuks peame me selle kinni maksma. Tööstus peab muutuma. Kui neid nüüd subsideeritakse, siis nad ei tee vajalikke muudatusi ja me oleme juba hilinenud, me peaksime tegutsema kiiremini," kommenteeris Saksamaa Majandusuuringute Instituudi analüütik Claudia Kemfert.

Kemferti sõnul maksab Saksamaa mineviku energiapoliitika vigade eest ja hinna toob lõpuks alla taastuvenergia.

Kas senise majandusmudeli ja mahuka tööstuse aeg Saksamaal ei ole lihtsalt läbi saanud?

"See on Euroopa majanduse süda. Kui meil seda ei ole, siis teised piirkonnad maailmas nagu Hiina, võib-olla USA toodavad enda ja kogu maailma jaoks ja meie siin oleme kõik halvemas olukorras," märkis Treier.