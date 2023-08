Svet: suurte ehitusobjektide varasem valmimine võiks tuua ehitajale preemia

Küsimusele, miks linn juba praegu ei nõua ehitajatelt intensiivsemat ja vajadusel öötundidel tööd, et olulised ristmikud oleks olnud võimalik avada kooliaasta alguses, vastas abilinnapea, et seda ei võimalda hangetes kirjapandu.

"Meie probleem on selles, et hanked on korraldatud nii, et seal on lõplik tähtaeg, millal peab valmis saama. Ja meil pole lepingust tulenevalt õigust öelda, et hakake kiiremini ja kauem töötama," sõnas Svet.

Ta lisas, et öötööd võivad tulla siis, kui ehitaja lepingus kirja pandud tähtajast kinni ei pea.

Svet tunnistas, et mõni asi valmib siiski varem, kui algselt plaanis oli ja tõi näiteks kahe kõige populaarsema ehk trammiliinide 2 ja 4 avamise septembri alul, mis algselt pidid sõitma hakkama septembri keskpaigas. Kadrioru suunal sõitvad trammiliinid 1 ja 3 hakkavad Sveti kinnitusel sõitma 1. oktoobril.

Küll aga ei hakka tramm (varem tramm 4) sõitma veel niipea lennujaama. Sveti sõnul on selle põhjuseks Rail Balticu Ülemiste terminali ehitama hakkamine, mille tõttu ei saa üle kahe aasta trammiga lennujaama.

Selle tõttu muudab ja tihendab linn bussigraafikuid ning buss nr 2 hakkab ka lennujaamas peatuma.