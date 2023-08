Ligi: kapo esindaja tuleb riigikokku Stark Logisticsiga seoses aru andma

"Nad peavad selle seletuse meile andma järgmisel nädalal komisjonis. Mis on nende praegune vastus ja arvamus oma tegevuse kohta. Nad meile mingisuguse ülevaate nädala jooksul koostavad," ütles Ligi ERR-ile.

Ligi märkis, et kuigi istung on salajane, püüab komisjon suure avaliku huvi tõttu mingi kokkuvõtte avalikkusele siiski koostada.

Ligi sõnul ei saa eeldada, et kapo peaks sekkuma asjadesse, kus ebaseaduslikkust ei paista. "See oleks liialdus. Eeldatakse, et kui tegevus on seaduslik, siis on see inimeste vaba valik. Me ei saa seda kapole ette kirjutada," sõnas ta.

"Kapo ei uuri, mida iganes igaks juhuks vastutavate isikute suguvõsa suhtes. Ei ole niimoodi, et kapo lihtsalt puistab inimesi. Siin on tasakaalu otsimise küsimus. Peab olema konkreetne põhjus, et mõnda inimest uurida. Sellest ei piisa, et ta on kellegi abikaasa," rääkis Ligi.

Ligi hinnangul ei ole vaja praeguse skandaali tõttu vaja seadusi või reegleid muuta.

Peaministri abikaasa Arvo Halliku osalusega ettevõte Stark Logisticsis sattus avalikkuse tähelepanu alla seetõttu, et on vaatamata valitsuse kriitikale Venemaaga äri ajavate ettevõtete suhtes jätkanud Ukraina sõja ajal äritegevust Venemaal. Stark Logisticsi klient on AS Metaprint, mille omanik Martti Lemendik on ühtlasi Stark Logisticsi suurosanik.