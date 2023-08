Võrklaev: on mõistlik, et valitsus saab kärpeid avalikustamata omakeskis arutada

Ministrite ja ametnike palgakärbe on kahtlemata populaarne sõnum, aga kui palju sellega päriselt kokku hoiab? Kust see miljardine kärbe ikkagi nelja aasta jooksul tulema peaks?

Ma olen aru saanud sellest, et ükski kokkuhoid ei ole populaarne. Igal juhul on kõik, mis me kokku hoiame kelleltki millegi ära võtmine ja populaarne see pole. Reaalsus on aga see, et meie eelarve on suures miinuses ja mingeid otsuseid tuleb teha – nii kokku hoidu kui ka siis täiendavaid tulusid teenida. Täiendavate tulude otsuseid me oleme teinud ja teeme veel. Aga ma arvan, et siin on ka kohane teha ikkagi kokkuhoiu otsuseid. See, kust võtta see kaks miljardit 2027. aastal, kui me vaatame, mis on meie miinus siis ja kuhu me peaksime eelarvereeglite ja baasseaduse järgi jõudma, siis on see vahe nii suur. Kuidas see katta? Mis sellega teha? See on üks väljakutse, mis seisab ees. Ja kui me vaatame, kui keeruline on saada kasvõi neid väikseid kokkuhoiukohti, siis see suur amps saab olema päris raske.

Kus need kärpekohad ikkagi on? Ma saan aru, et sotsiaaldemokraatidest ministrid ütlevad, et kärpida ei saa. Mis te siis teete nendega?

Need ütlused täna on üllatuslikud, sest kui me ühiselt panime kevadel koalitsiooni kokku, siis oli ühine kokkulepe see, et me läheme suvel igaüks oma ministeeriumisse ja otsime neid kokkuhoiukohti. Ja minu tunnustus ministritele, tegelikult on neid kokkuhoiukohti tänaseks ka kõik esitanud, mõned rohkem, mõned vähem. See väide, et osad pole midagi teinud, ei ole õige. Kõik on pingutanud. Aga kui me tahame saavutada suuremat kokkuhoidu ja et see kokkuhoid oleks ka ministeeriumite vahel vähegi võrreldav, peavad kõik panustama. Et kui üks pingutab, siis ka teine pingutab. Mina valitsusse esitasingi ülevaate sellest, et kui palju on keegi midagi teinud, teatud alustel võrdlused ja sealt tegin ka oma ettepanekud, et kes võiks ehk veel ühtteist juurde leida.

Miks see tabel, kus ministrid oma ettepanekud kärbeteks välja tõid, salastatud on? Te võtate ju tegelikult ühiskonnalt võimaluse kaasa rääkida kärbete osas, mis on valusad ja puudutavad meid kõiki.

Tegelikult me ei võta seda võimalust ära. Kabineti materjalid, mida me arutame ja kus valitsusliikmed näevad neid ka sisuliselt esimest korda, mis puudutab teisi ministeeriume. Tõsi, suvel Maarjamäel me vaatasime neile korra otsa, aga nad on muutunud. Valitsus peab saama teha tööd nii, et ministrid näevad neid, näevad teiste ettepanekuid, saavad aru, kuhu me liigume, et meil oleks aimdus ja et nad saaksid kaasa rääkida valitsuses ning otsustada koos, mida me teeme.

Avalikkus saab siis teada otsustest. Miks meie ei näe neid ettepanekuid?

Avalikkus saab teada sellest, kui me valitsuses oleme otsustanud, et me nüüd nendega hakkame tegelema, siis nad jõuavad riigikokku ja siis tulevad otsused. Ehk see debativõimalus igal juhul on veel olemas. Ja me näeme ka seda, et sõltumata sellest, kas seal on AK (ametkondlikuks kasutamiseks – toim.) märge peal või mitte, me täna siin neid juba arutame. Ju need sealt ka mõnevõrra välja tulevad. Aga ma arvan, et see on olnud mõistlik tava, et valitsuskabinet peab saama asju arutada omakeskis ja ministrid teaksid neid enne kui avalikkus.

Kas Reformierakonna juhatuses on keegi Kaja Kallasele öelnud, et ta võiks kaaluda tagasi astumist?

Reformierakonna juhatusse mina ei kuulu. Reformierakonna juhatus ei ole kogunenud. Selles kontekstis ei saa ilmselt keegi olla midagi sellist öelnud. Kas Kaja Kallasele on keegi midagi sellist otse öelnud, ei saa mina vastata, sest see saab olla toimunud nii-öelda üks-ühele. Mul see teadmine puudub.

Te ei taju seda ohtu, et peaministri ja erakonnajuhi usaldusküsimus kandub üle ka erakonna usaldusväärsuse küsimuseks?

Vaadates seda skandaali, siis loomulikult on see väga kahetsusväärne ja kogu see teema on problemaatiline. Nii Kaja Kallas, meie erakond ja ka mina oleme seda meelt, et igasugune kaubandus agressoriga, Venemaaga peaks olema lõppenud. See on ka tegelikult üks minu kokkuhoiukoht, et Koidula piiripunkt sulgeda, et anda ka oma panus kaubavahetuse piiramisse. Kaja Kallas on kinnitanud, et tema on jätkuvalt nende põhimõtete juures. Kaja Kallas on kinnitanud, et tema ei olnud nendest tegevustest teadlik, millega tegeles tema mehe ettevõte. Ja ma arvan, et kui inimene ei ole teadlik ja ei ole ise neid asju teinud, siis on ka temal keeruline vastutust võtta. Täna ta on öelnud, et ta jätkuvalt sellist tegevust ei tolereeri, et tema jaoks on see must ja valge, ta on selle hukka mõistnud, ta on vabandanud ja asju selgitanud.