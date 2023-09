Kooliaasta algus saab Tallinna liikluses olema eriti keeruline

Kooliaasta algus saab Tallinna kesklinnas liiklejatele olema keeruline, sest paljud olulised ristmikud ja tänavalõigud on endiselt suletud. Käima hakkab küll kaks trammiliini ja avatakse paar ristmikku, kuid suurt leevendust see liiklejatele ei too.

Sellest, et sügisel saab olukord Tallinna kesklinna liikluses olema veel keerulisem kui suvel, on rääkinud nii linnapea Mihhail Kõlvart kui ka abilinnapea Vladimir Svet.

Keerukamaks teeb olukorra see, et rohkem autosid tuleb liiklusesse ning tiheneb ka ühistranspordiliiklus, sest 1. septembrist läheb Tallinna ühistransport üle sügistalvisele sõiduplaanile.

Ühistranspordiga liiklejatele peaks samas olukord väheke paremaks muutuma, sest käima pannakse 1. septembrist uuesti Kopli ja Ülemiste vahel sõitev tramm number 2 ja Tondi ning Ülemiste vahel liiklev tramm number 4.

Tramm 4 ei hakka samas sõitma lennujaamani, sest Ülemistes on juba alanud ühisterminali ettevalmistavad tööd ning need jätkuvad järgmised paar aastat.

Svet ütles teisipäeval ERR-ile, et kuigi töödes võib pause tulla, siis peaksid need olema piisavalt pikad, et selleks ajaks tramm 4 ajutiselt lennujaamani käima panna.

"Tegelikult väga häid võimalusi selle trammiliikluse säilitamiseks ei ole. Selgus, et ehitusetappide vahel hakkab tõenäoliselt olema üks väike auk, kuu-poolteist. Äkki ülejärgmisel aastal, kui mingi hange Rail Balticul hakkab näiteks pikenema või linnal mingid plaanid muutuvad, siis teoreetiliselt võib tekkida pikem vahe ehitusperioodidel. Kui me näeme, et see vahe on piisavalt pikk, ütleme kolm kuud, siis me leppisime kokku, et siis kaalume võimalust trammid taaskäivitada," lausus Svet.

Bussiliinile nr 2 kesklinna suunas tehakse täiendav peatus lennujaama trammipeatuse alal, bussiliin nr 15 jätkab lennujaamas peatumist mõlemal suunal. Trammiliine nr 2 ja 4 teenindanud asendusbuss nr 52 lõpetab töö.

Trammid 1 ja 3 hakkavad taas käima 1. oktoobrist. Trammiliin 6 jätkab praeguse seisuga kuni septembri lõpuni.

Bussiliinidel suuri muutusi 1. septembrist alates ei toimu. 1. septembril lõppeb bussiliini nr 3 ümbersõit, sest Vana-Kalamaja tänav avatakse liiklusele. Buss nr 40 hakkab taas sõitma Viru terminalist. Bussiliin nr 58 sõitma oma tavapärasel marsruudil Majaka põiguni.

Vanasadama trammitee ehitustööde tõttu jätkub ümbersõit bussiliinidel nr 1, 2, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 18A, 20, 20A, 23, 29, 31, 34, 35, 38, 42, 44, 46, 51, 55, 60, 63 ja 66.

Septembris tuleb mõningaid muudatusi ka bussipeatuste asukohtades. Bussiliini nr 16 Hipodroomi peatus tehakse Õismäe suunal Mustamäe teel, bussiliini nr 35 liikumisteele lisatakse Supelranna peatus ning bussiliini nr 46 Lasnamäe suunaline Vabaduse väljaku peatus nihutatakse R-kioski ees olevasse bussipeatusesse.

Liikluskorraldus Tallinna kesklinnas alates 1. septembrist. Autor/allikas: Tallinna LV

Tänavad avanevad järk-järgult

Autoga liiklejatele, nagu öeldud, kooliaasta algul olukord lihtsamaks ei muutu.

"Kindlasti alates 1. septembrist, suuremas osas alates 4. septembrist liikluse olukord halveneb, sest traditsiooniliselt koormus koos õppeaasta algusega kasvab. Selleks peame olema valmis. Olukord hakkab paranema septembri keskelt, siis oktoobri alguses ja novembri lõpuks, kui suuremad teeremondid on valmis," ütles kolmapäeval Kõlvart.

1. septembril avati siiski osaliselt liiklusele kolm ristmikku: Pronksi tänava ristumised Raua, Gonsiori ja Kunderi tänavaga. Muudeti ajutiselt ka Gonsiori tänava liikluskorraldust: muutsuunarada hakkab teenindama linna sisenevat liiklust ning Raua ja Kunderi tänav kesklinnast väljuvat liiklust.

Esialgu jääb ajutine liikluskorraldus kehtima kuni 15. septembrini, mil on kavas avada liiklus Tartu maantee ja Pronksi tänava ristmikul ehk siis saaks sõita Pronksi tänavalt näiteks taas üle trammitee Liivalaia tänavale.

Liikluskorraldus Pronksi tänaval 1. kuni 15. septembrini. Autor/allikas: Tallinna LV

"Linna soov on avada see ristmik autoliiklusele esimesel võimalusel, ent avamise aeg sõltub betooni kuivamise kiirusest. Ristmikule on paigaldatud ka spetsiaalsed andurid, mis jälgivad olukorda ning kui tingimused võimaldavad, siis avatakse liiklus," ütles Tallinna transpordiameti juhataja Indrek Gailan.

Kesklinna vene gümnaasiumi ja Tallinna 21. kooli juurde pääsemiseks soovitab Tallinn seni kasutada järgmisi marsruute: Gonsiori-Pronksi-Kunderi või Gonsiori-Pronksi-Raua. Kuivõrd pronksi tänavale pannakse veel üks asfaldikiht, siis võib sel tänaval õhtu- ja öötundidel veel ette tulla ajutisi sulgemisi, päevasel ajal on 1+1 rada tänaval liiklemiseks avatud.

4. septembrist on liiklusele avatud Vana-Kalamaja tänav.

Järgmine ports töid saab valmis oktoobri algusest kuu keskpaigani. Vabalt peaks siis sõita saama taas mööda Ahtri tänavat (4. oktoobrist) ja Põhja puiestee ja Kursi tänava ristmikul (30. septembrist). Samuti pääseb siis Tondil sõitma Tondi ja Kotka tänava vahel.

20. oktoobril peaks valmima Narva maantee-Pronksi ristmik ning Jõe tänav.

Novembri teises pooles, peale 17. kuupäeva, peaks liiklusele avatama ka Hobujaama ristmik.