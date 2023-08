RB juht: lennujaama trammiliikluse katkemise taga on ka Tallinna enda soovid

Et lennujaamani ei saa Tallinnas trammiga sõita veel mitu aastat, on osalt tingitud Tallinna enda soovist trammitee sirgemaks ehitada, teisalt on seal taga Ülemiste ühisterminaliga seotud ehitustööde mahu suurenemine, ütles ERR-ile Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ütles laupäeval "Aktuaalsele kaamerale", et lennujaama trammiga veel nii pea ei saa. "Sellel suvel meile saabus teadmine, et Rail Baltic soovib sulgeda rohkem kui kaheks aastaks trammitunnelid, sest muudmoodi nad ehitada ei saa. Vähemalt niimoodi nad räägivad," lausus Svet.

Salometsa sõnul ei saanud see kindlasti üllatusena tulla, sest linnaga pidevalt suheldakse ning Tallinn oli see, kes soovis Ülemistel praeguse trammitee ümberehitamist.

"Algne lahendus ei näinud ette mõju tänasel trammitunnelile ega -teele. Ühel hetkel linna enda soovil ja tingimustel lahendust muutsime ja seetõttu ka peame ka suuremas mahus trammitunnelit ümber ehitama. Ühtpidi mõistlik ettepanek, teisalt tähendab see, et tramm peab mingi aeg seisma. Aga kindlasti ei ole see nimetatud kaks aastat," lausus ta.

Suurem mõju trammiliiklusele on Salometsa sõnul hoopis ühisterminaliga seotud tööde mahu suurenemisel.

"Trammitunneliga seotud tööde maht suurenes, kuna raudtee alune tööde maht tuli algselt kavandatuga võrreldes ümber teha: trammitunneli kõrvalt hakkab käima kogu terminali teenindamine: kauba laadimine, olmehooldus, korrashoiu tagamine. See eeldab, et sinna pidid tekkima ruumid, erinevad alad, tehnoloogiad, et seda võimaldada. See viis selleni, et tänase tunneli kandekonstruktsioonid tuleb võtta lahti ja valada uuesti betooni. See võtab paraku aega," lausus Salomets.

Tema sõnul oli täieliku trammiliikluse sulgemise kõrval alternatiiviks see, et iga tööd etapi järel avatakse trammiliiklus mõneks kuuks ja siis pannakse jälle kinni, aga see poleks Salometsa sõnul kõige mõistlikum variant.

Sveti sõnul ei käi trammid lennujaamani 2025. aasta lõpuni. Salometsa sõnul on see tähtaeg suurusjärgus õige, isegi kui tehakse kõik endast olenev, et töödega kiiremini valmis saada,

Tööd oli esialgu plaanitud koos Tallinna suurte teetöödega

Et trammiliiklus on osalt häiritud ka pärast Tallinna suurte teetööde lõppu, tuli paljudele halva üllatusena. Salometsa sõnul nägi algne tööde graafik ette, et ehitustöid tehakse koos Tallinna suuremate teetöödega, kuid mullu ebaõnnestunud suur hange tähendas, et kogu protsessi tuli edasi lükata.

"Algselt olidki ehitustsüklid kohakuti. Aga me oleme ka praegu vähemalt osaliselt Tallinnaga samas graafikus," ütles Salomets.

Oma mõju on trammiliikluse katkemisele ka tellija ehk riigi otsus mitte mingil juhul katkestada rongiliiklust.

"Vaadates, mis valikuid riigil oli – rongliikluse ümberkorraldamine sellises mahus, kus kogu Eesti ida ja lõuna suund Ülemistest läbi käib –, siis need olid kesised. Teistpidi, trammile on mõistlikud alternatiivid, millega osapooled ka praegu tegelevad. Liikumispilt selle võrra ei kannata või kannatab tükk maad vähem, kui piirama peaks hakkama rongiliiklust," lausus Salomets.

Praegu käib ühisterminali alal raudteetaristu ümbertõstmine, et teha ruumi tulevasele terminalihoonele, ning terminali nullkorruse rajamine. Järgmisel aastal peaks algama trammitee ümberehitus, terminalihoone ehituseni jõutakse 2025. aastal.

"Trammitee hange on selle aasta lõpus, järgmise aasta alguses, nii et järgmisel aastal ka sellele etapile tekib ehitusleping. Siis liigume lõuna poole, seal on Suur-Sõjamäe tänav ja lõunapoolsed väljakud-tänavad, mille ehitushange läheb välja järgmisel aastal. Ehitusaja raam on 2025. aastast edasi. Hoone mahtudesse läheme aastal 2025, mis eeldab hanke väljakuulutamist 2024," rääkis Salomets.