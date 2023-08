Septembrist saab Tallinna kesklinnas tõukerattaid parkida vaid tähistatud alal

Augusti alguses käivitunud katseprojekti raames rajati kesklinna 126 spetsiaalselt tõukerataste parkimiseks mõeldud ala, et inimesi nendega harjutada. Nüüd muutuvad need kohustuslikuks, teatas Tallinna linn. Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on muudatuse peamine eesmärk tagada jalakäijate ohutus.

Sobivad parkimisalad kavandas Tallinna transpordiamet koostöös Tuule ja Boltiga. Esimene taoline ala piirneb kesklinnas Toompuiestee, Kaarli puiestee, Pärnu maantee, Laikmaa tänava, Rävala puiestee ning Liivalaia, Suur-Ameerika, Endla ja Tehnika tänavatega. Parkimiskohad on markeeritud ja tähistatud parkla ID-ga (nt A55 ja B23).

Renditõukerataste parkimisalad on näha teenusepakkujate mobiilirakendustes ning on tähistatud teekattemärgistusega ka linnaruumis. Sõltuvalt asukohast on osa pilootalale jäävatest parkimisjaamadest (51 kohta) märgitud tänaval sõidutee serva või parkimiskohtade asemele, et jalakäijatele jääks kõnniteele rohkem ruumi. Sõiduteel olevad parkimisalad täiendatakse lisaks teekattemärgistusele ka pollaritega, et kasutajate ohutus oleks paremini tagatud.

Katse käigus seiratakse kasutajate parkimiskäitumist. Samuti selgitatakse välja, milline parkimisala tähistus toimib kõige paremini.