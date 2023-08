Valitsuses pole palkade külmutamise suhtes üksmeelt

Rahandusminister Mart Võrklaev sõnas, et siseturvalisuse valdkonna palkade vähendamist valitsus ei aruta. "Võin omalt poolt kinnitada, et palga vähendamist ei ole valitsus arutanud, ei ole rahandusminister ka nõudnud, ei ole nõudnud ka komandode sulgemist. Meil ka valitsuskabinetis on selles osas üksmeel," ütles Võrklaev.

Koidula piiripunkti võimaliku sulgemise kohta ütles Võrklaev, et maksu- ja tolliameti ressursikulu vaadates on ta teinud ettepaneku kaaluda selle sulgemist, kuna kaubavahetust ei ole piiripunkti kaudu mõistlik pidada. "Kaaluda võiks jalakäijate ületuse jätmist, see on ka jutus olnud," lisas Võrklaev.

Siseminister Lauri Läänemetsa (SDE) sõnul piiripunkti sulgemist otsustatud ei ole. "Mu enda isiklik seisukoht siseministrina on, et piiripunkti sulgeda ei saa. Kui vaatame statistikat, Eesti kodanike liikumist üle piiri Venemaa poole ja tagasi, siis Eesti kodanikke ületas piiri 81 000 korda ja Luhamaal 21 500 korda ehk neli korda vähem," ütles ta.

Läänemets märkis, et Koidulas ületavad piiri paljuski Petseri ja Eesti vahele piiri tõmbamisel ühele ja teisele poole jäänud pered, kelle seas on ka sünnijärgsed Eesti kodanikud.

Peaminister Kaja Kallas ütles Võrklaeva ettepaneku kohta külmutada ministrite ja teiste kõrgemate riigiteenistujate palgad, et selline ettepanek on küll tehtud, kuid erakondades on sel teemal erinevad arvamused.

Kallase sõnul ei tohiks palkasid täielikult külmutada, küll aga muuta nende tõusunurka laugemaks.

Läänemetsa sõnul on palkade külmutamise põhimõte õige, aga konkreetse ettepaneku sisuga ei saa ta nõustuda.

"Ma arvan, et ei ole õige, et tulevikus Eesit vabariigi peaminister saab sama palju palka nelja aasta pärast kui riigikogu liige Kalle Grünthal. Siis on asjad riigis valesti ja see palgapoliitika ei ole loogiline. Siis on ka küsimus, kui riigikogu komisjoni esimees saab rohkem palka kui minister, seal tekivad uued probleemid," sõnas Läänemets.

Majandusminister Tiit Riisalo (E200) sõnul tuleb teha tervemõistuslikke otsuseid, mis arvestavad konteksti. Riisalo märkis, et jutt käib Eesti tippspetsialistide palgast ning tippudele tuleb maksta väärilist palka, et neid mitte kaotada, küll aga peab see olema sünkroonis laiemalt toimuvaga.

"Kui erasektori palgakasv ilmselgelt pidurdub lähiaastatel, siis on loogiline, et seda teeb ka avalik sektor, kaasa arvatud tippametnikud," ütles Riisalo.

Võrklaeva sõnul ei tohiks ükski teema kärpekohti otsides tabu. "Seda siin ei juhtu, et peaministri palk jääb alla riigikogu liikme palgale."

"Mina arvan, et see on asi, mida avatult ühiskonnas arutada ja mitte kohe öelda, et see on populism," sõnas Võrklaev.