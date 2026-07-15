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Sõerdi ja Võrklaeva kärpeideed tekitavad Reformierakonnas vastuseisu

Eesti
Reformierakonna fraktsiooni liikmed
Reformierakonna fraktsiooni liikmed Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni kuuluvad endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev käisid välja hulga ideid eelarvekärbeteks, mille abil saaks nende hinnangul riik kokku hoida vähemalt 100 miljonit eurot. Kuid isegi erakonna sees tekitavad need mõtted vastuseisu.

Näiteks võiks Sõerdi ja Võrklaeva hinnangul vähendada avaliku sektori ja riigitöötajate puhkust 35 päevalt 28 päevale ja summasid, mida ministeeriumid aasta lõpus järgmisse eelarveaastasse üle kannavad, pidurdada jõukamate kohalike omavalitsuste tulubaasi kasvu ja kõrgemate riigiteenistujate palgatõusu ning tühistada kaughasartmängumaksu langetus.

Samuti pakkusid nad välja lükata parematesse aegadesse edasi nende kultuuriehitiste rajamine, mille ehitamist ei ole veel alustatud – Estonia laiendus Tallinnas, Tallinna filmilinnak ja Siuru Tartus. 

"Võib-olla oleks mõistlikum näiteks viieks aastaks peatada, kui tulevad head ajad, siis neid edasi ehitada. Praegu sisuliselt laenuraha eest nüüd ehitada ei ole ilmselt mõistlik," sõnas Võrklaev.

Sõerd kärbiks ministeeriumide seda osa eelarvest, mis jääb aasta lõpuks kasutamata ja kantakse järgmisesse aastasse edasi. Igal aastal tõstetakse nii ümber sadu miljoneid eurosid.

"Iga ministeeriumi osas võib saab küsida, et kas nende summade ülekandmine on põhjendatud. On olnud niimoodi, et ministeerium on kandnud kulusid üle lausa mitu aastat järjest. Mingil hetkel võib tekkida küsimus, et äkki need teemad ei ole enam aktuaalsed või on kuidagi teistmoodi lahendatavad," rääkis Sõerd.

Võrklaev soovitab veel piirata jõukamate omavalitsuste tulubaasi paisumist. Nimelt läheb osa tulumaksust kohalikele omavalitsustele ning seda automaatset kasvu võiks tema hinnangul pidurdada.

"Tallinna näide – nemad pakuvad palju asju tasuta. See tuleb otse, riik annab neile tulumaksu edasi. See tekitab regionaalset ebavõrdsust, sest et kaugemad piirkonnad, kus raha nii palju ei ole, ei saa seda lubada ja riik ei saa samuti seda toetada," ütles Võrklaev.

Kui varem on valitsuspartner Eesti200 mitmel korral väljendanud skepsist uute kärpevõimaluste üle, siis seekord pole erakonnakaaslaste ideede suhtes ühtsust ka Reformierakonna sees.

"Omavalitsustel on väga selged ülesanded avalike teenuste osutamisel. Me kõik näeme, kui palju raha nõuab näiteks hooldereformi rakendamine. Kui rääkida siin, et veelgi vähendada omavalitsuste tulusid, siis see lihtsalt ei ole võimalik," sõnas Tartu linnapea Urmas Klaas (RE).

Ka peaminister Kristen Michal (RE) ei ole kõigi kärpeideedega päri.

"Üks on selge, pooleliolevaid objekte – olgu see siis ERR-i maja või Siuru – me ilmselt enam pooleli ei saa jätta. Ja seesama ettekujutus näiteks ametnike puhkuste vähendamiseks… ma siiski meenutan, et selle käis ka rahandusministeerium üle, et sealt seda loodetavat kärbet sellises mahus ei tule," rääkis Michal.

Peaminister rõhutas, et eelarvekõnelusi alustatakse augustis rahandusministeeriumi esitatud  prognoosi alusel. Samas lubas ta, et kindlasti tõmmatakse koomale jooksvaid kulutusi ja vaadatakse üle tuleviku investeeringuid.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

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