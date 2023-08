Ukraina tahab hakata tootma Briti päritolu relvastust

Ukraina sõlmis neljapäeval koostööleppe relvatootjaga BAE Systems, mis on Suurbritannia turu suurim kaitsetööstuse ettevõte. Ukraina president Volodõmõr Zelenski rõhutas, et selle ettevõtte relvasüsteeme kasutavad Ukraina relvajõud juba praegu riigi kaitsel.

Zelenski mainis nii suurtükisüsteeme L119 kui ka M777 ning Rootsi päritolu lahingumasinaid CV90. Lahingumasina arendamisega tegeleb ettevõtte Rootsi haru BAE Systems Hägglunds AB. CV90 lahingumasinaid kasutab ka Eesti kaitsevägi.

Kokkuleppe sõlmimiseks saabus Ukrainasse BAE Systems tegevjuht Charles Woodburn, kes sõlmis koostööleppe Ukraina strateegiliste tööstuste ministeeriumiga.

The best weapons that are currently helping our warriors defend Ukraine should be produced in Ukraine. The development of our own weapons production is a top priority.



