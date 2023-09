Kallas: eelarvest saab kärpida 50 miljonit, kuid sama palju on juurde vaja

Järgmise aasta riigieelarve kärpekava valitsus neljapäevasel aruelul veel valmis ei saanud, ütles rahandusminister Mart Võrklaev. Nii siseministri kui ka haridusministri sõnul on jäänud läbirääkimistel veel mõned lahtised otsad. Järgmise aasta on eelarvest on võimalik kiiresti kärpida 50 miljonit eurot, kuid samas on vaja leida varem võetud kohustuste katteks sama palju.

Riigieelarve kärbete arutelu jätkub valitsuses uuel nädalal, ütles Võrklaev. Rahandusminister ei soostunud seetõttu kõikide ministeeriumide pool välja pakutud kärpekohti avaldama. Haridusminister Kristina Kallas ütles, et kärbete otsimine on lõpusirgel.

"Enamiku leppisime kokku, aga meil on mõned lahtised kärpeotsad, mis tuleb veel läbi rääkida. Need puudutavad kinnisvara, ametikohti. palkasid ei ole keegi kärpima läinud, sest meil on ikkagi inflatsioon ja ostujõud on langenud. Aga on ka väga palju selliseid otsuseid, millega ka bürokraatlikke protseduure vähendatakse," rääkis Kristina Kallas.

Järgmise aasta riigieelarvest on kavas kiirete kärbetega leida vähemalt 50 miljonit eurot.

"Ma ei saa kinnitada seda, mis tuleb kindlasti ära, sellepärast et valitsus pole seda otsust teinud. Meil käib arutelu selle üle, et ministrid on pakkunud teatud kokkuhoiukohti. Ja jah, seal on ka nii-öelda küsimusi selles osas, et kas kõike ikkagi soovitakse teha. Minu ootus oleks muidugi see, et need (kärped), mis on ministrid välja pannud, otsustame need ära ja teeme ära. Aga kui on soov veel detaile arutada, siis valitsuses tuleb see teha, et need otsused saaksid langetatud," lausus Võrklaev.

Kristina Kallase sõnul on 50 miljonit võimalik eelarves kokku hoida.

"Aga eks me peame arvestama ka sellega, et meil on väga palju eelmisest aasta võetud kohustusi, mille jaoks meil ei ole raha leitud. Nii et kui me kärbime 50 miljonit, siis meil samal ajal on kohustusi, mida me peame täitma umbes samas suurusjärgus vähemalt," ütles ta.

Ka siseminister Lauri Läänemetsa sõnul sai neljapäevasel arutelul palju kokkuhoiu osas selgemaks. Kuid maailmavaateliselt pole sotsiaaldemokraadid riigi kärpimise poolt, ütles Läänemets.

"Seda riiki on meile vaja, seda tuge on meil vaja, meil on vaja head haridust, meil on vaja töötavat tervishoiusüsteemi ja meil on ka siseturvalisust vaja. Aga milles see kokkulepe siis seisneb? Kokkulepe on nii kokkuhoiukohtades kui ka tulu pooles ja tulu poolt me pole veel arutanud üldse nendel läbirääkimistel. Me jupi kaupa võtame läbi mõned kohad, kus tõesti ühisosa on olemas, me oleme päris palju asju juba ära otsustanud. Aga põhilised, suuremad, keerulisemad asjad jäävadki tervikuna otsustamiseks," rääkis Läänemets.