Abiorganisatsioon saatis Eestist Ukrainasse üheksa autoga kolonni

Tallinnast startisid pühapäeva hommikul üheksa autot. Mõne päeva pärast peaks ligikaudu 120 000 euro väärtuses masinaid jõudma Ukrainasse, et aidata Ukrainat sõjas, rääkis abiorganisatsiooni SAB UA autojuht Stanislav.

"Plaani järgi meil hetkel lõpp-punkt on Kiiev. Kiiev – mingi baas või ma ei tea, kõik on salapärane. Meie teame ainult mingeid koordinaate, kuhu sõidame. Pärast tulevad mingid ohvitserid, luureohvitserid või ma ei tea, kes ja siis anname võtmed ja sellega kõik," kirjeldas SAB UA autojuht Stanislav Sahharov.

Autod osteti ja tehti korda annetuste ja sponsorite toel. SAB UA vabatahtlik Arkadi Babtšenko sõnas, et pärast Slava Ukraini skandaali on aga annetused märgatavalt vähenenud, mis teeb ka abi andmise keerulisemaks.

"Eesti annetused langesid 90 protsenti. Need kukkusid täiesti kokku. See lõi meid tugevalt. Meid päästab see, et me ei ole tegelikult Eesti organisatsioon, eestlastel juba oli kellele annetada. Meil on annetajaid üle kogu maailma. Need on ukrainlased, venekeelsed inimesed üle maailma, nad annetavad palju. Näiteks Kasahstan, Kõrgõzstan, sest nad saavad aru, et nemad on järgmised. Kõik Balti riigid," rääkis Babtšenko.

Ka MTÜ Ukraina Nimel juht Viktoriia Moiseienkova sõnas, et pärast skandaali tekkis neilgi probleeme.

"Seda oli väga tunda, eriti sel suvel. Kui meil oli suur kampaania raha kogumiseks autole ja 93. brigaadi droonile. Kogumine oli tõesti raske ja kogusime raha väga kaua," ütles Moiseienkova.

Moiseienkova sõnul aitab inimeste usaldust tagasi võita organisatsiooni läbipaistvus. "Arvan, et peaksime inimestega olema võimalikult avatud, võimalikult ausad. Näiteks meie organisatsioonis püüame me iga punkti välja kirjutada, mida ostsime, mis summa eest ostsime," kirjeldas ta.

Nii jätkavad nad ka oma edasist tegevust, et Ukrainat aidata. Augusti lõpus viis ka Kaitseliit Ukrainasse 100 000 euro eest optikat ja droone.