RMK võtaks Viidumäe keskuse ekspositsiooni, aga hoonet ei taha

"RMK on valmis ekspositsiooni enda hoole alla võtma ja tagama, et looduskaitseala väärtusi tutvustav infoallikas oleks ka edaspidi külastajatele kättesaadav," ütles RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson.

RMK lubab leida võimaluse kolida ekspositsioon õpperadadele lähemale. "Kaalume eraldi varjualuse või muu lahenduse rajamist, et senisest rohkem külastajaid saaksid võimaluse kaitseala väärtustega tutvuda," märkis Tõnisson.

Viidumäe keskuse kinnistu kohta tegi aga RMK keskkonnaametile ettepaneku otsida sellele siiski uus peremees, kes leiaks sellele sobiva otstarbe ning hoolitseks praegu veel heas seisus hoonete eest aastaringselt.

Viidumäe hoonetes on kokku 460 ruutmeetrit pinda, millest keskuse hoone on 160 ruutmeetrit ja saunamaja koos keskkonnahariduse õppeklassiga 177 ruutmeetrit. Külastajatele ööpäev läbi kättesaadav ekspositsiooniala on 44 ruutmeetrit.

Hooneid on aasta aastalt järjest vähem kasutatud. 2021. aastal kasutas keskust 232 inimest ja 2022. aastal 172 inimest. Keskkonnahariduslikel eesmärkidel peatus Viidumäe keskuses 2021. aastal 94 inimest, 2022. aastal 38 inimest. Viimastel aastatel ei ole keskuse hooned olnud alaliselt mehitatud.

RMK hinnangul on hoonest tähtsamad Viidumäe looduskaitseala loodusväärtused. RMK pakub loodusharidust ja teavitab külastajaid Vilsandi rahvuspargi külastuskeskuses Loona mõisas, mis asub vaid kaheksa kilomeetri kaugusel Viidumäest.

Viidumäe keskuse hooned ei ole RMK hinnangul seetõttu otseselt vajalikud kaitseala loodusväärtuste tutvustamiseks ja loodusteadlikkuse edendamiseks. Kahe lähestikku asuva külastuskeskuse käigushoidmine ei oleks RMK hinnangul mõistlik.

Keskkonnaamet on otsustanud loobuda neljast oma kontorist, teiste seas ka Saaremaal Audakus asuvast Viidumäe looduskaitseala keskusest, mis loodi 1957. aastal. Viidumäe keskusest loobumine annaks säästu 65 500 eurot.

Keskkonnaamet pöördus 10. augustil RMK poole palvega kaaluda Saaremaal Viidumäe looduskaitsealal asuva kinnistu koos hoonetega perspektiivikust RMK ülesannete täitmisel, et säilitada looduskaitselise, kulutuuriloolise ja loodusharidusliku funktsiooni avalik kasutus.