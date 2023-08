Keskkonnaamet otsib Saaremaal Viidumäel asuvale keskusele uut omanikku

Keskkonnaamet on otsustanud loobuda neljast oma kontorist, teiste seas ka Saaremaal Audakus asuvast Viidumäe looduskaitseala keskusest, mis loodi 1957. aastal.

"Viidumäel on üle 400 ruutmeetri, mida Eesti riik kütab, valgustab ja hooldab. Viidumäel ei tööta meil enam ühtegi ametnikku. See ongi üks põhjus, miks me oleme otsustanud sellest rendilepingust loobuda. Need kõige olulisemad väärtused, milleks on loodus, matkarajad, need on loomulikult avatud," lausus keskkonnaameti juhataja Rainer Vakra.

Amet peab kärpima oma kulusid miljoni jagu, Viidumäe keskusest loobumine annaks säästu 65 500 eurot. Seal asuva õppeklassi saatus on Vakra sõnul veel lahtine.

"Ka keskkonnahariduse kontseptsioon on oluliselt muutunud, keskkonnaamet teeb lastele, noortele looduses, ja kui vaja, siis koolimajades ehk seal, kus on õpilased. Me läheme sinna, kus on meie kliendid, mitte ei tassi neid jõuga kuskile metsas olevasse keskkonnaklassi ruumi. Ehk üks tühi ruum ei tee keskkonnaharidust," ütles Vakra.

Amet on keskust pakkunud RMK-le, Tartu Ülikoolile ja Eesti Maaülikoolile. RMK juhatuse liige Kristjan Tõnissoni sõnul kaaluvad nad erinevaid võimalusi, arvestades Viidumäe keskuse ajaloolist ja loodushariduslikku tähtsust.

"Meil on Saaremaal külastustaristu olemas, nii et kindlasti, kui me peame võtma täiendava koormuse – meile teadaolevalt keskkonnaamet sellel põhjusel, et neil ei jätku raha selle keskuse ülalpidamiseks, peavad kärpima –, siis see tähendaks meile täiendavaid lisakulutusi, millest tulenevalt me peame seda olukorda analüüsima ja siis otsustama," lausus Tõnisson.

Tartu Ülikooli jaoks on ebaselge, kas tegu on müügi- või rendipakkumisega ning seetõttu ülevõtmist pole kaalutud.

"Sellise funktsioonina, loodusteaduslike välitööde tegemiseks ja loodushariduse tegemiseks, väga oluline paik. Kindlasti me näeme seda, et sellise funktsioonina see võiks säilida, peaks säilima. Selle funktsiooni kadu oleks see, mis oleks murettekitav," ütles Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi direktor Maarja Öpik.

Ka Maaülikoolist öeldi, et ameti pöördumine oli üldsõnaline ja arutelud seisavad ees. Viidumäe keskust on kasutatud teadustööde tegemiseks ja maaülikool loodab, et see võimalus säilib edaspidi sõltumata sellest, kelle valdusesse see jääb.

Vallal puudub võimekus keskust ise pidada

Looduskeskuse naabruses elav keskuse endine töötaja Mari Reitalu teab rääkida, et nüüd on seal tõesti igapäevaselt nende kahe maja uksed lukus, siiski, loodusekspeditsiooni uksed on lahti. Ja kui Eesti üks vanim, Viidumäe looduskaitseala peaks jääma oma keskuseta ja loodusekspositsioonita, oleks see valus kaotus mitte ainult loodusteadlastele, vaid ka üha enam juurde tekkivatele loodushuvilistele.

"Kahtlemata on see vajalik. Ja seda räägib juba see, et külastajaid käib siin väga palju. Siin on olnud ülikoolide teadlased ja siin peatunud, üsna palju on siin olnud pärandkoosluste kaitse ühing," lausus Reitalu.

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk leidis, et keskus on oluline kogu Saaremaa jaoks, aga vallal puudub võimekus seda soetada või hallata.

"Valla seisukoht on see, et tegelikult on loodushariduse andmine laiemalt ikkagi riiklik ülesanne. Ja seda enam, et seal ei anta mitte üksnes loodusharidust, vaid seal tehakse ka looduslikku teadust. Seal käib Tartu Ülikool, ka Maaülikool käib seal toimetamas. Ehk et see võiks olla ikkagi riiklikult tähtis ülesanne, mida toetada ja teha," rääkis Tuisk.

Kui ükski asutus Viidumäe keskust enda tiiva alla ei võta ja see peaks lõpuks minema erakätesse, siis ei huvita loodus enam kedagi, ütles Reitalu.

"Siin on ka ajalooline ja kultuurilooline aspekt väga oluline. Sest kui asi läheb äri peale, siis äri on äri ja muud aspektid jäävad kõrvale," ütles ta.