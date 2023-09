Rebo: ukrainlastel on läbimurdekohtadesse vaja lisavägesid

Rebo sõnul on olulisemad sündmused rindejoonel jätkuvalt Zaporižžja piirkonnas. "Ukrainlased jätkavad oma pealetungi, on läbi murtud nii-öelda Surovikini liinist, mis on hea uudis. Paha uudis on see, et läbi on murdnud

peamiselt jalavägi ja ukrainlased tegelevad sellega, et suurendada läbimurdekohta ja loovad sellega siis eeldused selle läbimurde jätkumiseks," rääkis Rebo.

Rebo rääkis, et kõige ägedamad lahingud käivad Verbove ja Novo-Propokovka piirkondades.

"Ukrainlaste edu arendamine sõltub ühelt poolt sellest, kui kiiresti nad suudavad peale tuua täiendavaid reserve ja jõudu," sõnas Rebo.

Venemaa relvajõud üritavad Rebo sõnul vastu rünnata ja tõmmata sellega Ukraina relvajõude Zaporižžjast ära kõrvalsuunale, milleks on hetkel Kreminna Lõmani suund. "Aga seal ei ole edu ründajat saatnud ja ukrainlased on

suutnud kõik läbimurdekatset juba mitmendat kuud hoida kontrolli all," lausus ta.

Rebo sõnul on moraalsest aspektist oluline Bahmuti juures toimuv, kus ukrainlastel on olnud mõningane territoriaalne edu. "Nad hoiavad n-ö pool piiramisrõngastes Bahmutist lõunasse jäävaid asulaid, mis tõenäoliselt annab neile olulise taktikalise edu vastasele inimkaotuste tekitamisel ja pingestab Vene poolt ning loob vajaduse tuua ka sinna Vene poole pealt täiendavaid reserve ja sellega suures pildis toetab ukrainlaste tegevust Zaporižžjas ja pealetungil," rääkis Rebo.

Rääkides droonide ja rakettide kasutamisest sõjast, ütles Rebo, et ukrainlased

sihivad sõjalisi objekte, mis aitavad neil luua survet Venemaa logistikasüsteemile.

"Ligilähedaselt sama üritab teha ka Vene pool ja lisaks on toimunud rida terrorirünnakuid. Me oleme iga kord, kui ukrainlased on saavutanud kuskilgi edu,

näinud selliseid terrorirünnakuid," sõnas ta.

Ta märkis, et ukrainlaste vaatepunktist on sellised terrorirünnakud pigem võitlusvaimu suurendavad, aga erinevate taktikaliste raketisüsteemidega turu

pommitamine tõenäoliselt ei suurenda sealse elanikkonna toetust Putinile ja tema poolt algatatud sõjale.

Rebo sõnul on näha ka seda, et Venemaa on järjest enam toomas reserve Zaporižžja rindejoonele. "Samuti on ukrainlaste edukad droonirünnakud suurendanud vajadust ka erinevate väekaitsemeetmete järgi, mis omakorda tähendab seda, et kõik pikaajalised strateegilised ettevalmistused uuteks vägedeks ei saa kulgeda plaanipäraselt ja pikemas perspektiivis tõenäoliselt me näeme jätkuvalt seda, et Putin armee nii-öelda asenduseks rindele tulevad sõdurid on vähem ette valmistatud ja järjest kiiremini sealt süsteemist läbi lastud," lausus Rebo.

Rebo rääkis, et kuigi Venemaa on korraldanud viimasel ajal mitmeid õppusi, siis on teada, et tõenäoliselt suurõppus Zapad 23 jääb ära.

"Kui me vaatame peale erinevatele õppustele, mis on toimunud täna Valgevenes,

siis need on põhimõtteliselt väga väikese mastaabiga ja ei ole loonud usutavat heidutust ega tõenäoliselt andnud ka vajalikku poliitilist kapitali Lukašenko režiimile jätkata. Need on siis kollektiivse julgeoleku lepingu organisatsiooni raames. Seal korraldati viis õppust, aga need olid oodatust oluliselt väiksemad," lausus Rebo.