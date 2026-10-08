Venemaa tappis õhurünnakutes Ukrainale 28 tsiviilelanikku

Venemaa kolmapäevastes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 28 inimest ja üle saja sai viga. Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva õhurünnaku Venemaa Rjazani oblastis, tabades Venemaa sõjatööstuskompleksi jaoks olulist tööpinkide tehast Sasta ning selle kõrval asuvat internetifirma Yandex andmekeskust, selgub sõjasündmusi kajastavate ühismeediakontode postitustest.

Venemaa tappis kolmapäeval õhurünnakutega Ukrainale vähemalt 28 inimest

Venemaa rünnakutes üle Ukraina hukkus kolmapäeval vähemalt 28 inimest, kelle hulgas neli väikelast, kes surid magamise ajal, kui rakett tabas kortermaja.

Võimas plahvatus Tšernihivi oblastis Prõlukõs purustas aknad ja muutis poole viiekorruselisest hoonest suitsevaks rusuhunnikuks.

President Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeva õhtul, et kolm rünnaku 19 ohvrist olid kuni aastased lapsed ja veel üks oli kaheksa-aastane. Veel seitse last oli kümnete haavatute seas ja üks laps oli 15 päästetu hulgas.

"Avaldan kaastunnet nende peredele ja lähedastele. Kokku on selles ulatuslikus rünnakus Ukraina vastu hukkunud 25 inimest. Sada inimest sai vigastada. Tegemist oli kombineeritud rünnakuga, milles kasutati arvukalt ballistilisi rakette, tiibrakette ja droone," lisas president.

Riigipea süüdistas sotsiaalmeediasse tehtud postituses Venemaad teadlikus rünnakus asulate, tavalise elu vastu.

"Rakettide jätkuv kasutamine Ukraina, meie rahva ja meie laste vastu on täiesti teadlik terror," ütles president.

"Olime kodus ja magasime," rääkis 40-aastane massaažiterapeut Olena Sajun uudisteagentuurile AFP plahvatuspaigal.

"Meie aknad lendasid eest. Jumal tänatud, et katsime lapse oma kehadega. Mu abikaasa sai seljale mõned lõikehaavad ja mina ka. Laps sai lihtsalt närvivapustuse, ta kartis väga. Jooksime kohe vannituppa ja siis, kui korteris kõik laiali lendas, püsisime seal," kirjeldas Sajun.

Õhurünnak, mis kohalike sõnul toimus umbes kell 06.30, leidis aset pärast seda, kui Zelenski hoiatas teisipäeval Venemaa massiivse rünnaku eest, mis on suunatud eelkõige energiataristu vastu.

Kaks inimest hukkus, kui raketid tabasid kõrghooneid Dnipros ja Krementšukis Kesk-Ukrainas, ning veel kaks kaotasid elu Oleksandrijas, lisas ta.

Pealinnas Kiievis hukkus tihedalt asustatud Darnõtskõi linnaosas korraldatud rünnaku põhjustatud tulekahjus kaks inimest, teatas linnapea Vitali Klõtško.

Lisaks hukkus kolmapäeval Sumõ oblastis kaks noorukit, kes olid leidnud põllult lõhkekeha, mis plahvatas. Kuberner Oleh Hrõhorov teatas, et hukkunud oli 14-aastased ja nad surid raskete vigastuste tagajärjel sündmuskohal.

Talve lähenedes on Kiiev viimastel nädalatel sattunud sagenenud rünnakute alla ning õhuhäiresireenid huilgavad peaaegu pidevalt, et hoiatada saabuva Venemaa rünnaku eest.

Mures Kiievi elanikud varjusid ööseks metroojaamadesse, tassides kaasa spordikotte, magamismatte ja tekke.

"Haarasime oma asjad ja tulime siia, elame kohe kõrvalmajas," ütles uudisteagentuurile AFP pangas töötav Irõna Rõbaltšenko. Naine istus perroonil, kandis tumedat pusa ja tema ümber olid kotid.

"Kogu Kiiev on hirmu all. Olime täna tööl kinni ja kõik – meie grupivestlused, meie ülemused – saatsid meile sõnumeid, et oleksime ettevaatlikud," rääkis Rõbaltšenko.

Venemaa lasi öö jooksul välja vähemalt 50 raketti ja 130 drooni mitme piirkonna, sealhulgas Dnipropetrovski, Kiievi, Harkivi ja Poltava vastu, teatas Ukraina õhuvägi.

Zelenski, kes nimetas seda ligi viis aastat kestnud konflikti üheks kõige alatumatest rünnakutest, ütles, et osa neist tulistati alla, kuid ballistilised raketid on suurim väljakutse ja täiendavad õhutõrjevahendid on Ukraina kaitsmiseks hädavajalikud.

"Ma ei näe selles üldse mingit sõjalist tähtsust," ütles 31-aastane Julija Šamrai, kes töötab veebiturunduses ja elab Prõlukõs tabamuse saanud hoone lähedal.

Küsimusele, miks neid tabati, lisas ta: "Lihtsalt selleks, et murda inimesi, rahumeelselt maganud tsiviilelanikkonda."

Kiievi linnapea Klõtško hoiatas eelmisel nädalal, et pealinn peaks nüüd olema sõjaseisukorras pärast korduvaid rünnakuid sildade ja energiataristu vastu.

Teisipäeval toimunud plaanilised elektrikatkestused jätsid osa Kiievist pimedusse, et leevendada survet räsitud elektrivõrgule, ning generaatorid pandi tööle.

Õhuvägi teatas kolmapäeva hommikul, et tulistas alla viis ballistilist raketti, samuti 39 tiibraketti ja üle 100 drooni.

Ukrainal on olnud raskusi uute ja kiiresti liikuvate reaktiivmootoriga droonide ning ka raskemini tabatavate ballistiliste rakettide allatulistamisega.

Mure tsiviilohvrite arvu suurenemise pärast mõlemal poolel on kasvanud, kuna ka Ukraina on tihendanud oma kaugmaarakettide rünnakuid Venemaa sihtmärkide vastu, mis on tema sõnul sõjategevuse jaoks elutähtsad.

Zelenski sõnul andis Ukraina Venemaa rünnakutele õiglase vastuse, tabades kahte naftarajatist ja ühte polügooni Permi, Samara ja Astrahani oblastis ning Mustal merel.

Vene armee lasi septembris Ukraina pihta ligi 3500 reaktiivdrooni

Vene armee kasutas septembris Ukraina vastu ligi 3500 reaktiivdrooni, teatas kolmapäeval televisioonis Ukraina õhuväe pressiesindaja Juri Ihnat.

"Statistika näitab, et venelased suurendavad reaktiivdroonide kasutamist, sest juunis oli neid 350, juulis 1500, augustis 2800 ja septembris 3500," ütles Ihnat.

Samas on tema sõnul oktoobris märgata selliste relvade arvu teatavat langust.

"Vaenlane kasutab öösel 50 drooni, kui samas päeval võib neid olla 30," märkis kõneisik.

Ihnat rõhutas, et reaktiivdroone on raskem tõrjuda kui tavalisi ründedroone. Oma omadustelt lähenevad Venemaa reaktiivdroonid tiibrakettidele, mis tähendab, et Shahed-droonide tõrjumiseks kasutatavad tavasüsteemid võivad olla vähemtõhusad. Seetõttu on nende tabamiseks vaja uusi õhutõrjesüsteeme.

"Selle probleemi lahendamisel aitavad meid meie kaitsetööstuse ning sõjalise ja poliitilise juhtkonna uuenduslikud lahendused koostöös partneritega," ütles pressiesindaja.

Õhutõrjeülem kolonel Juri Tšerevašenko on varem öelnud, et Venemaa reaktiivdroonide kiirus võib lõpuks ulatuda 800–900 kilomeetrini tunnis.

Ukraina tabas Vene sõjatööstuse jaoks olulist tehast Rjazanis

Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva õhurünnaku Venemaa Rjazani oblastis, tabades Venemaa sõjatööstuskompleksi jaoks olulist tööpinkide tehast Sasta ning selle kõrval asuvat internetifirma Yandex andmekeskust, selgub sõjasündmusi kajastavate ühismeediakontode postitustest.

Sasta tehas on spetsialiseerunud CNC-juhtimisega metallitöötlemispinkide tootmisele, sealhulgas viieteljelistele töötluskeskustele, treimis-freesimiskompleksidele ja rasketele tööpinkidele.

Ettevõtte seadmeid kasutatakse Venemaa kaitse-, lennundus- ja kosmosetööstuses, transpordisektoris ning rasketööstuses. Tehas ise teatab, et kuulub Venemaa kaitsetööstusettevõtete koondregistrisse, märkis väljaanne RBK-Ukraina.

Ukrainian attack drones hit Russia's Sasta machine-tool plant tonight, colocated with a major datacenter belonging to the Russian internet giant Yandex. Multiple explosions and a large fire were reported at the complex in Ryazan Oblast. https://t.co/kPZwmd0IDq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2026

Ettevõtte tähtsus sõjatööstuskompleksile ei seisne valmisrelvastuse tootmises, vaid tootmisbaasi tagamises relvatööstusele – selle tööpinke on vaja ülitäpsete metallosade ja -sõlmede valmistamiseks.

Varem tarnis Sasta spetsiaalseid tööpinke taktikalise raketirelvastuse ettevõtetele ja Venemaa kosmoseettevõttele Roskosmos. Ettevõttele on kehtestatud ka rahvusvahelised sanktsioonid.

The moment of the attack on Sasovo in Russia's Ryazan region, where the Sasta machine tool plant and a Yandex data center are located within the same industrial complex. Widespread disruptions to Yandex services have been reported following the strike. https://t.co/4eHhq5IS7K — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 8, 2026

OSINT-analüütikud lisavad, et objekti territooriumil asub ka Yandexi suus andmetöötluskeskus Yandex DC Sasovo, mille deklareeritud elektrivõimsus ulatub kuni 12 megavatini ning mille taristu võimaldab majutada kümneid tuhandeid servereid.

"Seega asub Sastaga samal territooriumil ka Yandexi märkimisväärne serveritaristu objekt," öeldakse ühes OSINT-kanalis, mis avaldas samuti objektide satelliidipildi.

Teadaolevalt on objekti territooriumil puhkenud ulatuslik tulekahju.

Ühismeediakontode väitel tekkisid Yandexi andmekeskuse pihtasaamise järel internetiteenustes laiaulatuslikud tõrked ja katkestused.

A major outage hit Yandex following a Ukrainian Defense Forces attack on its data center in Sasovo. A "power supply disruption" was reported, leaving a wide range of Yandex Cloud infrastructure unavailable. The disruption affected computing resources, networks, data storage, databases, Kubernetes, cloud services, AI, and security and monitoring systems. — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 8, 2026

Rjazani oblasti kohalikud võimud ei ole rünnakut seni ametlikult kinnitanud.