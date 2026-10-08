X!

Venemaa tappis õhurünnakutes Ukrainale 28 tsiviilelanikku

Välismaa
Ukraina tuletõrjuja toob Prõlukõs tabamuse saanud hoonest välja imiku surnukeha.
Ukraina tuletõrjuja toob Prõlukõs tabamuse saanud hoonest välja imiku surnukeha. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / SERHII OKUNEV
Välismaa

Venemaa kolmapäevastes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 28 inimest ja üle saja sai viga. Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva õhurünnaku Venemaa Rjazani oblastis, tabades Venemaa sõjatööstuskompleksi jaoks olulist tööpinkide tehast Sasta ning selle kõrval asuvat internetifirma Yandex andmekeskust, selgub sõjasündmusi kajastavate ühismeediakontode postitustest.

Venemaa tappis kolmapäeval õhurünnakutega Ukrainale vähemalt 28 inimest

Venemaa rünnakutes üle Ukraina hukkus kolmapäeval vähemalt 28 inimest,  kelle hulgas neli väikelast, kes surid magamise ajal, kui rakett tabas kortermaja.

Võimas plahvatus Tšernihivi oblastis Prõlukõs purustas aknad ja muutis poole viiekorruselisest hoonest suitsevaks rusuhunnikuks.

President Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeva õhtul, et kolm rünnaku 19 ohvrist olid kuni aastased lapsed ja veel üks oli kaheksa-aastane. Veel seitse last oli kümnete haavatute seas ja üks laps oli 15 päästetu hulgas.

"Avaldan kaastunnet nende peredele ja lähedastele. Kokku on selles ulatuslikus rünnakus Ukraina vastu hukkunud 25 inimest. Sada inimest sai vigastada. Tegemist oli kombineeritud rünnakuga, milles kasutati arvukalt ballistilisi rakette, tiibrakette ja droone," lisas president.

Riigipea süüdistas sotsiaalmeediasse tehtud postituses Venemaad teadlikus rünnakus asulate, tavalise elu vastu.

"Rakettide jätkuv kasutamine Ukraina, meie rahva ja meie laste vastu on täiesti teadlik terror," ütles president.

"Olime kodus ja magasime," rääkis 40-aastane massaažiterapeut Olena Sajun uudisteagentuurile AFP plahvatuspaigal.

"Meie aknad lendasid eest. Jumal tänatud, et katsime lapse oma kehadega. Mu abikaasa sai seljale mõned lõikehaavad ja mina ka. Laps sai lihtsalt närvivapustuse, ta kartis väga. Jooksime kohe vannituppa ja siis, kui korteris kõik laiali lendas, püsisime seal," kirjeldas Sajun.

Õhurünnak, mis kohalike sõnul toimus umbes kell 06.30, leidis aset pärast seda, kui Zelenski hoiatas teisipäeval Venemaa massiivse rünnaku eest, mis on suunatud eelkõige energiataristu vastu.

Kaks inimest hukkus, kui raketid tabasid kõrghooneid Dnipros ja Krementšukis Kesk-Ukrainas, ning veel kaks kaotasid elu Oleksandrijas, lisas ta.

Pealinnas Kiievis hukkus tihedalt asustatud Darnõtskõi linnaosas korraldatud rünnaku põhjustatud tulekahjus kaks inimest, teatas linnapea Vitali Klõtško.

Lisaks hukkus kolmapäeval Sumõ oblastis kaks noorukit, kes olid leidnud põllult lõhkekeha, mis plahvatas. Kuberner Oleh Hrõhorov teatas, et hukkunud oli 14-aastased ja nad surid raskete vigastuste tagajärjel sündmuskohal.

Talve lähenedes on Kiiev viimastel nädalatel sattunud sagenenud rünnakute alla ning õhuhäiresireenid huilgavad peaaegu pidevalt, et hoiatada saabuva Venemaa rünnaku eest.

Mures Kiievi elanikud varjusid ööseks metroojaamadesse, tassides kaasa spordikotte, magamismatte ja tekke.

"Haarasime oma asjad ja tulime siia, elame kohe kõrvalmajas," ütles uudisteagentuurile AFP pangas töötav Irõna Rõbaltšenko. Naine istus perroonil, kandis tumedat pusa ja tema ümber olid kotid.

"Kogu Kiiev on hirmu all. Olime täna tööl kinni ja kõik – meie grupivestlused, meie ülemused – saatsid meile sõnumeid, et oleksime ettevaatlikud," rääkis Rõbaltšenko.

Venemaa lasi öö jooksul välja vähemalt 50 raketti ja 130 drooni mitme piirkonna, sealhulgas Dnipropetrovski, Kiievi, Harkivi ja Poltava vastu, teatas Ukraina õhuvägi.

Zelenski, kes nimetas seda ligi viis aastat kestnud konflikti üheks kõige alatumatest rünnakutest, ütles, et osa neist tulistati alla, kuid ballistilised raketid on suurim väljakutse ja täiendavad õhutõrjevahendid on Ukraina kaitsmiseks hädavajalikud.

"Ma ei näe selles üldse mingit sõjalist tähtsust," ütles 31-aastane Julija Šamrai, kes töötab veebiturunduses ja elab Prõlukõs tabamuse saanud hoone lähedal.

Küsimusele, miks neid tabati, lisas ta: "Lihtsalt selleks, et murda inimesi, rahumeelselt maganud tsiviilelanikkonda."

Kiievi linnapea Klõtško hoiatas eelmisel nädalal, et pealinn peaks nüüd olema sõjaseisukorras pärast korduvaid rünnakuid sildade ja energiataristu vastu.

Teisipäeval toimunud plaanilised elektrikatkestused jätsid osa Kiievist pimedusse, et leevendada survet räsitud elektrivõrgule, ning generaatorid pandi tööle.

Õhuvägi teatas kolmapäeva hommikul, et tulistas alla viis ballistilist raketti, samuti 39 tiibraketti ja üle 100 drooni.

Ukrainal on olnud raskusi uute ja kiiresti liikuvate reaktiivmootoriga droonide ning ka raskemini tabatavate ballistiliste rakettide allatulistamisega.

Mure tsiviilohvrite arvu suurenemise pärast mõlemal poolel on kasvanud, kuna ka Ukraina on tihendanud oma kaugmaarakettide rünnakuid Venemaa sihtmärkide vastu, mis on tema sõnul sõjategevuse jaoks elutähtsad.

Zelenski sõnul andis Ukraina Venemaa rünnakutele õiglase vastuse, tabades kahte naftarajatist ja ühte polügooni Permi, Samara ja Astrahani oblastis ning Mustal merel.

Vene armee lasi septembris Ukraina pihta ligi 3500 reaktiivdrooni

Vene armee kasutas septembris Ukraina vastu ligi 3500 reaktiivdrooni, teatas kolmapäeval televisioonis Ukraina õhuväe pressiesindaja Juri Ihnat.

"Statistika näitab, et venelased suurendavad reaktiivdroonide kasutamist, sest juunis oli neid 350, juulis 1500, augustis 2800 ja septembris 3500," ütles Ihnat.

Samas on tema sõnul oktoobris märgata selliste relvade arvu teatavat langust.

"Vaenlane kasutab öösel 50 drooni, kui samas päeval võib neid olla 30," märkis kõneisik.

Ihnat rõhutas, et reaktiivdroone on raskem tõrjuda kui tavalisi ründedroone. Oma omadustelt lähenevad Venemaa reaktiivdroonid tiibrakettidele, mis tähendab, et Shahed-droonide tõrjumiseks kasutatavad tavasüsteemid võivad olla vähemtõhusad. Seetõttu on nende tabamiseks vaja uusi õhutõrjesüsteeme.

"Selle probleemi lahendamisel aitavad meid meie kaitsetööstuse ning sõjalise ja poliitilise juhtkonna uuenduslikud lahendused koostöös partneritega," ütles pressiesindaja.

Õhutõrjeülem kolonel Juri Tšerevašenko on varem öelnud, et Venemaa reaktiivdroonide kiirus võib lõpuks ulatuda 800–900 kilomeetrini tunnis.

Ukraina tabas Vene sõjatööstuse jaoks olulist tehast Rjazanis

Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva õhurünnaku Venemaa Rjazani oblastis, tabades Venemaa sõjatööstuskompleksi jaoks olulist tööpinkide tehast Sasta ning selle kõrval asuvat internetifirma Yandex andmekeskust, selgub sõjasündmusi kajastavate ühismeediakontode postitustest. 

Sasta tehas on spetsialiseerunud CNC-juhtimisega metallitöötlemispinkide tootmisele, sealhulgas viieteljelistele töötluskeskustele, treimis-freesimiskompleksidele ja rasketele tööpinkidele.

Ettevõtte seadmeid kasutatakse Venemaa kaitse-, lennundus- ja kosmosetööstuses, transpordisektoris ning rasketööstuses. Tehas ise teatab, et kuulub Venemaa kaitsetööstusettevõtete koondregistrisse, märkis väljaanne RBK-Ukraina.

Ettevõtte tähtsus sõjatööstuskompleksile ei seisne valmisrelvastuse tootmises, vaid tootmisbaasi tagamises relvatööstusele – selle tööpinke on vaja ülitäpsete metallosade ja -sõlmede valmistamiseks.

Varem tarnis Sasta spetsiaalseid tööpinke taktikalise raketirelvastuse ettevõtetele ja Venemaa kosmoseettevõttele Roskosmos. Ettevõttele on kehtestatud ka rahvusvahelised sanktsioonid.

OSINT-analüütikud lisavad, et objekti territooriumil asub ka Yandexi suus andmetöötluskeskus Yandex DC Sasovo, mille deklareeritud elektrivõimsus ulatub kuni 12 megavatini ning mille taristu võimaldab majutada kümneid tuhandeid servereid.

"Seega asub Sastaga samal territooriumil ka Yandexi märkimisväärne serveritaristu objekt," öeldakse ühes OSINT-kanalis, mis avaldas samuti objektide satelliidipildi.

Teadaolevalt on objekti territooriumil puhkenud ulatuslik tulekahju.

Ühismeediakontode väitel tekkisid Yandexi andmekeskuse pihtasaamise järel internetiteenustes laiaulatuslikud tõrked ja katkestused.

Rjazani oblasti kohalikud võimud ei ole rünnakut seni ametlikult kinnitanud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK-Ukraina, AFP-BNS

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

05:57

Venemaa tappis õhurünnakutes Ukrainale 28 tsiviilelanikku

07.10

Serviti ja Kehra võtsid koduseinte vahel võidud

07.10

Viimsi pidi Eesti-Läti liigas leppima ühepunktilise kaotusega

07.10

Parlamendierakonnad pidasid tulise debati riigieelarve teemal

07.10

Drell tõusis eurosarjas üleplatsimeheks

07.10

Aktuaalne kaamera kell 21:00

07.10

ETV spordisaade, 7. oktoober

07.10

Kalev alistas võimsa viimase veerandaja toel Türgi klubi

07.10

Neljapäeval on ilm sajuta ja mõõdukalt soe

07.10

Võrumaa Luhasoo õpperada ähvardab sulgemine

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

07.10

Valgevene korraldas Läti piiril ränderünde koos relvastatud saatjatega

07.10

Ukraina hävitas droonirünnakuga Sotši lähistel Vene varilaevastiku tankeri Uuendatud

07.10

Norstat: EKRE on toetust kasvatanud, Eesti 200 toetus rekordmadal

07.10

Tallinna ringkonnakohus mõistis Eskola vägistamise eest reaalselt vangi

07.10

WHO uurib teateid teisest kopsupõletiku juhtumist Siberis Irkutskis

06.10

Soome andis korralduse peatada kahe Google'i andmekeskuse ehitustööd

07.10

Herem: raha saavate kaitseettevõtete avalikustamine muudaks nad sihtmärgiks

07.10

Saksa spionaažiskandaal tekitab lääne luurekogukonnas tõsist muret

06.10

Kõva võitlus tõi Eestile Islandi vastu viigipunkti ka koduväljakul

07.10

Rubio: lääne tsivilisatsioon on pöördepunktis

ilmateade

SPORT

07.10

Serviti ja Kehra võtsid koduseinte vahel võidud

07.10

Viimsi pidi Eesti-Läti liigas leppima ühepunktilise kaotusega

07.10

Drell tõusis eurosarjas üleplatsimeheks

07.10

ETV spordisaade, 7. oktoober

loe: kultuur

07.10

Järvamaa muuseumisse jõudsid kooliõpetaja Indrek Kuuse maketid Paide kirikust

07.10

Sõltumatu tantsu festival alustab etendustesarjaga "Koreograafia+"

07.10

Eesti muusikaõpik pälvis Frankfurdi raamatumessil kõrge tunnustuse

07.10

Jaan Jaago: Paabel on alati sümboliseerinud võimatu võimalikuks tegemist

loe: eeter

07.10

"Pealtnägija": maailma pikim merealune toru lõhuti üllatavalt väikse operatsiooniga

07.10

"Pealtnägija": ettevõtja tembeldati eksikombel roolimõrvariks

07.10

Jaan Jaago: Paabel on alati sümboliseerinud võimatu võimalikuks tegemist

07.10

Eesti Laulule saab lugusid esitada neljapäeva lõunani

Raadiouudised

07.10

Päevakaja (07.10.2026 18:00:00)

07.10

Võrumaal asuv Luhasoo õpperada võidakse vaidluse tõttu kinni panna

07.10

Eesti Energia ehitab lähiaastatel juurde gaasijaamu, Narva jaam peaks valmima 2028. aastal

07.10

Opositsiooni ettepanekud eelarvele võivad puudutada nii automaksu kui kütuseaktsiisi

07.10

Kaitseressursside amet soovib, et võimalikult palju 14aastasi noori õpiks koolis õhkrelvast laskma

07.10

Raadiouudised (07.10.2026 15:00:00)

07.10

Raadiouudised (07.10.2026 12:00:00)

07.10

Rootsi saadab Ida-Poolasse oma õhutõrjesüsteemi

07.10

Tallinnas suletud söögikohtade pinnad pikaks ajaks tühjaks ei jää

07.10

Iisaku uue põhikooli ehitushind kerkis töö käigus kaks korda

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo