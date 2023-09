Venemaal ja Ukraina annekteeritud aladel peetakse kohalikke valimisi

Venemaal peetakse pühapäeval kohalikke valimisi kokku 79 regioonis, kus valitakse oblastiduumad, kubernerid ning linna- ja munitsipaalvolikogud; paraku suuremat pinget need ei paku, kuna valimistelt puudub tegelik opositsioon.

Lisaks korraldavad agressorriigi Venemaa okupatsioonivõimud kohalikud valimised neljas mullu ebaseaduslikult annekteeritud Ukraina piirkonnas – Donetski, Hersoni, Luhanski ja Zaporižžja oblastis.

Samuti valitakse 2014. aastal ebaseaduslikult annekteeritud Krimmis föderaal- ja kohalikke saadikuid.

Kiiev ja Lääs on valimiste korraldamise Ukraina okupeeritud aladel rahvusvahelise õiguse rikkumisena hukka mõistnud. Kreml püüab aga üha rohkem "seadustada" Ukraina annekteeritud alasid riigi ida- ja lõunaosas.

Ukraina annekteeritud aladel on Kremli võimud pannud püsti liikuvad valimisjaoskonnad, milles saab mitme päeva jooksul oma hääle anda.

Ukraina julgeolekuteenistus SBU märkis, et neil on olemas kollaborantide nimekiri isikutest, kes aitavad valimisi korraldada, ning keda Kiievi võimudel on kavas vastava ebaseadusliku tegevuse eest ka karistada.

Moskvas selge favoriit Sobjanin

Moskva linnapea valimised võidab ilmselt praegune meer Sergei Sobjanin, ka kõik teised kandidaadid esindavad Kremli-meelseid erakondi.

Moskvas ei ole valimisreklaami sisuliselt üldse näha.

Samas on Siberis sündinud Kremli lojalist Sobjanin olnud viimastel päevadel sisuliselt lakkamatult teleekraanil. Nii avas ta mitu uut kohalikku rongiliini, kiirtee ja mitu renoveeritud haiglat.

Sobjanin nimetati Moskva linnapeaks 2010. aastal ning on pärast seda võitnud 2013. ja 2018. aasta valimised.

Aastal 2013 võitis ta valimised napilt, kui toona sai talle lähedale korruptsioonivastase kampaania najal kandideerinud Aleksei Navalnõi, kes nüüdseks kannab pikka vangistust.

Valimised tervikuna on aga omamoodi peaproov järgmise aasta presidendivalimistele Venemaal, millel autoritaarne riigipea Vladimir Putin peaks kõigi praeguste eelduste kohaselt pikendama oma võimuloleku perioodi vähemalt 2030. aastani.

Pühapäevaste valimiste tulemused suure tõenäosusega üllatusi kaasa ei too, kuna enamik Putini vastaseid on sunnitud elama eksiilis või veedavad oma päevi vanglatrellide taga.

Valimisvaatlejate sõnul peetakse üks vähestest võistluslikest mõõduvõttudest Venemaa 11 ajavööndis maha Hakassia vabariigis, kus kuberner Valentin Konovalov püüab endale teist ametiaega tagada.

Tänaseks 35-aastane kommunistlik kandidaat Konovalov alistas 2018. aastal Kremli soosiku pärast mitut ja vägagi harvanähtavat massimeeleavaldust muidu hõredalt asustatud mägises piirkonnas.

Sel aastal seisis Konovalov esiti silmitsi tõsise vastasega või vähemalt nii püüdis Moskva teda välja mängida, kui saatis võistlustulle Sergei Sokoli, kes kirjeldas end kui Ukrainas võidelnud ja Kremlilt ordeneid saanud "kangelast".

Ent Sokol langes viimasel hetkel ootamatult konkurentsist, tuues ise põhjuseks terviseprobleemid. Paljud spekuleerivad kohapeal siiski, et tegemist oli käiguga, mille eesmärk oli vältida piinlikku kaotust Konovalovile, kelle populaarsus on ka tegelikult kohapeal kõrge ja kasvab üha.

Konovalov on üks vähestest regionaalsetest liidritest, keda Kreml ei toeta, kuid kes sellele vaatamata jääb ametisse.