Euroopa Komisjon alandas eurotsooni majanduskasvu prognoosi

Euroopa Komisjoni majandusprognoosi kohaselt kasvab Euroopa Liidu majandus sel aastal 0,8 protsenti. Kevadises prognoosis hinnati, et majanduskasvuks tuleb üks protsent. 2024. aasta majanduskasvuks hinnatakse 1,4 protsenti, veel kevadel hinnati selleks 1,7 protsenti.

Ainult eurot kasutavate riikide puhul Euroopa Komisjon samuti majanduskasvuks 0,8 protsenti. Kevadises prognoosis hinnati eurotsooni majanduskasvuks 1,1 protsenti. 2024. aasta majanduskasvuks eurotsoonis prognoositakse 1,3 protsenti. Kevadises prognoosis hinnati selleks 1,6 protsenti.

Politico tõi esile, et kuuest suurest Euroopa Liidu majandusest kahaneb ainsana Saksamaa 0,4 protsenti, kuid samas peaks Saksa majandus pöörduma järgmisel aastal taas kasvule (1,1 protsenti). 2023. aastal peaksid nii Prantsusmaa kui ka Hispaania majandused kasvama kumbki 0,3 protsenti. Itaalia, Poola ja Hollandi majanduskasvu prognoosid on alla ühe protsendi.

Majanduskasvule mõjuvat negatiivselt nii tarbimise vähenemine, laenuvõtmise tingimuste karmistumine intressimäärade tõusu tõttu, Hiina majanduse jahenemine ja sellega seotud ekspordi vähenemine.

Inflatsioon peaks püsima Euroopa Keskpanka kahe protsendi sihttasemest ülalpool nii sel aastal kui ka järgmisel. Sel aastal peaks inflatsioon olema eurotsoonis keskmiselt 5,6 protsenti ja alanema 2024. aastaks 2,9 protsendile. Veel kevadel maikuus hinnati inflatsiooniks sel aastal 5,8 protsenti ja järgmiseks aastaks 2,8.

