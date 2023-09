USA esindajatekoda algatab Bideni suhtes juurdluse

USA vabariiklastest enamusega esindajatekoda algatab kongressi juurdluse, et selgitada välja, kas president Joe Biden on võimu kuritarvitanud.

Kui Biden selles süüdi jääb, ootab teda tagandamine.

"Te teate, et möödunud kuudel ja nädalatel, mil esindajatekoda ei töötanud, on esindajatekoja vabariiklased lagedale toonud tõsiseid ja usaldusväärseid süüdistusi president Bideni tegevuse kohta. Kokkuvõttes annavad need süüdistused pildi korruptsioonikultuurist," rääkis esindajatekoja eesistuja Kevin McCarthy.

"Seepärast soovitan ma esindajatekoja komisjonil algatada ametlik tagandamisjuurdlus president Joe Bideni vastu. See loogiline järgmine samm annab meie komisjonile täielikud volitused koguda kokku kõik faktid ja vastused Ameerika avalikkuse jaoks. Täpselt seda me teada tahamegi. Vastuseid. Ma usun, et ka president tahab neile küsimustele ja süüdistustele vastata," lisas ta.