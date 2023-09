Uuringud: Kaja Kallase toetus on langenud

Peaminister Kaja Kallase abikaasa Venemaa-äri tõttu puhkenud poliitiline skandaal on väldanud juba kolm nädalat ning Kallase toetus on langenud viimase aasta madalaimale tasemele, eelmise kuu 25 protsendilt 20 protsendile, selgub Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-Uuringute AS-i korraldatud küsitlusest. Kallase toetuse kahanemist näitab ka Norstati uuring.

Turu-uuringute küsitluse tulemused näitavad ka, et küsimus on persoonis, mitte erakonnas, märgib Eesti Päevaleht. Oravapartei toetus on alates maist, juunikuise erandiga, püsinud stabiilselt 23 protsendi juures, juunis paiskus toetus isegi 26 protsendile.

Sellise personaalse mütsatusega on Kallas sillutanud populaarsuspjedestaalil teed äsja Keskerakonna juhi kohalt lahkunud Jüri Ratasele, kes on noppinud peaministrieelistuse pingereas 23-protsendilise toetusega esikoha. Toetus Keskerakonna uuele esimehele Mihhail Kõlvartile Turu-uuringute uuringus veel ei kajastu.

Hoopis tähelepanelikumalt tuleks silma peal hoida juunis Isamaa esimeheks valitud Urmas Reinsalul. Pärast esimehevahetust on aastaid valimiskünnise piiril kõikunud erakond hakanud populaarsusredelil tõusma. Kui veel mais-juunis, kui erakonda juhtis Helir-Valdor Seeder, oli Isamaa toetus 8–9 protsenti, siis septembriks on see tõusnud juba 14 protsendile. Ja kui Seedrit eelistas Eesti peaministrina mais-juunis 4 protsenti valijaid, siis nüüd, septembris eelistab Reinsalut peaministrina juba 16 protsenti valijaid.

EKRE esimees Martin Helme jääb peaministrikandidaatide mõõduvõtus Reinsalu järel neljandale kohale. Tema toetus on 13 protsenti.

Norstati uuring

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest selgub, et võrreldes kahe nädala taguse küsitlusega on Kaja Kallase populaarsus 2,1 protsendipunkti võrra madalam. 28.–29. augustini tehtud küsitluses eelistas teda peaministrina näha 23,7 protsenti vastajatest, nüüd aga on Kallase toetusprotsent 21,6 peal.

Peaministrieelistuste pingereas teisel kohal on Norstati uuringus Martin Helme 18 protsendiga, kolmandal kohal on Urmas Reinsalu 16,3 protsendiga.

Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlus on esimene, kus võimalike peaministrikandidaatide seas on esindatud ka Keskerakonna uus esimees Mihhail Kõlvart. Erakonnajuhidest võimaliku peaministrina neljandale kohale asetunud Kõlvartit näeks valitsusjuhina 12,8 protsenti vastanuist. Sotside esimeest Lauri Läänemetsa eelistab peaministrina 4,4 ja Eesti 200 juhti Lauri Hussarit 2 protsenti küsitletuist. Veerand vastanuist ei osanud peaministrieelistust öelda.

Norstati küsitlusele vastajatelt küsiti: "Keda eelistaksite näha peaministriametis". Võimalik oli valida kõigi parlamendierakondade esimeeste vahel. Norstat tegi küsitluse 13. septembril veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.