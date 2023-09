Norstati uuring näitab Isamaa tõusu jätkumist

Viimastel nädalatel jõudsalt toetust kasvatanud erakonna Isamaa reiting on veelgi tõusnud, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatavast iganädalasest küsitlusest. Keskerakond ja Eesti 200 kaotavad populaarsust, Reformierakonna reiting püsib.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 25,9 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 23,2 protsenti ja Keskerakonda 16,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on viimase nelja nädala jooksul liikunud pigem tõusvas trendis ning kasvanud selle aja jooksul 1,5 protsendipunkti võrra. EKRE toetus on viimased viis nädalat püsinud 23-24 protsendi vahel. Keskerakonna toetus liigub langevas trendis ning on viimase nelja nädalaga kahanenud 2,2 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Isamaa (13,2 protsenti ), SDE (10 protsenti ) ning Eesti 200 (6,7 protsenti).

Enim on viimaste nädalatel muutunud Isamaa toetus, mis on nelja nädalaga kasvanud 3,4 protsendipunkti võrra. Isamaa toetus ei ole Norstati reitingutes varem nii kõrge olnud.

Sotsiaaldemokraatide toetus püsib stabiilselt 10 protsendi juures ning Eesti 200 toetus on viimase nelja nädalaga langenud kahe protsendipunkti võrra. Praegusest madalam oli Eesti 200 toetus viimati 2019. aasta detsembris ehk ligi neli aastat tagasi.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 42,6 protsenti ning opositsioonierakondi 52,7 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 21. augustist 18. septembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,65 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem.

Norstat teostas küsitlused ajavahemikel 21.08-28.08, 29.08-04.09, 04.09-11.09 ja 11.09-18.09 ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Küsitlused viidi läbi kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses.