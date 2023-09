Norstati uuring: Isamaa toetus läheneb Keskerakonna omale

Erakonna Isamaa reiting jätkab kasvamist ning see läheneb juba suuruselt kolmanda toetusega Keskerakonnale, selgus MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatud iganädalasest uuringust.

Kolmapäeval avaldatud viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 24,9 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 23,8 protsenti ja Keskerakonda 15,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Isamaa (14,6 protsenti ), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) (9,8 protsenti ) ning Eesti 200 (6,3 protsenti).

Reformierakonna toetus langes nädalaga ühe protsendipunkti võrra. EKRE toetus on viimased kuus nädalat püsinud 23-24 protsendi vahel. Keskerakonna toetus on viimase viie nädalaga langenud 2,6 protsendipunkti võrra.

Isamaa toetus on nädalaga tõusnud 1,4 ning viimase viie nädalaga 4,8 protsendipunkti võrra ning on kõrgeimal tasemel alates sellest ajast, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas. Eesti 200 toetus on viimase viie nädalaga langenud 2,4 protsendipunkti võrra ning on madalaimal tasemel alates 2019. aasta detsembrist.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 28. augustist 25. septembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 41 protsenti ning opositsioonierakondi 54,3 protsenti vastajatest.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,63 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,92 protsenti.

Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 29.08-04.09, 04.09-11.09, 11.09-18.09 ja 18.09-25.09. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses.