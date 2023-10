Norstati uuringu kohaselt tõusis EKRE populaarseimaks parteiks

Kui veel eelmisel nädalal oli EKRE ja Reformierakonna toetust peaaegu võrdne, siis nüüd on konservatiivid liberaalidest selgelt möödunud. Viimaste andmete kohaselt toetab EKRE-t 23,4 protsenti, Reformierakonda 21,8 protsenti ja Isamaad 17,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Kui EKRE toetus on alates augusti lõpust püsinud 23-24 protsendi vahel, siis Reformierakonna toetus on langustrendis. Nädalaga langes peaministripartei toetus 1,2 protsendipunkti võrra ning viimase nelja nädalaga on see langenud 4,1 protsendipunkti võrra. See langus on kukutanud peaministripartei käesolevaks nädalaks EKRE seljataha ning eelmisel nädalal võrdse toetusega olnud kahte erakonda lahutab nüüd 1,6 protsendipunkti.

Kolmandal kohal oleva Isamaa toetus jätkas kaheksandat nädalat järjest tõusu. Nädalaga kasvas toetus veel 1,2 protsendipunkti võrra ning kaheksa nädalaga on toetus kokku kasvanud 8,1 protsendipunkti võrra. See on kõrgeim tase alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas ning Reformierakonnast jääb Isamaa hetkel 3,9 ja EKRE-st 5,5 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond (15 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) (10,2 protsenti) ning Eesti 200 (6,3 protsenti). Keskerakonna toetus on viimase seitsme nädalaga langenud 3,6 protsendipunkti võrra.

Ühegi esikolmikule järgneva erakonna toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud ning seega on vähemalt hetkel peatunud Keskerakonna langus.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 38,3 protsenti ning opositsioonierakondi 56,3 protsenti vastajatest.

Tulemuste presenteerimisel keskenduvad MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat Eesti AS viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks EKRE toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,6 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,92 protsenti.

Norstat teostas küsitlused ajavahemikel 18.09-25.09, 26.09-02.10, 03.10-09.10 ja 10.10-13.10 ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses.