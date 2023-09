Eesti saadab Läti ja Valgevene piirile appi politseinikke

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) teatas, et Eesti saadab Lätile appi kümmekond politseinikku, et aidata lõunanaabreid Valgevene piirilt suureneva rändesurve ohjamisega.

Läänemets ütles valitsuse pressikonverentsil, et viimastel nädalatel on Läti ja Valgevene piiril olnud järjekindlalt ja palju ebaseaduslikke piiriületusi.

"Ühtepidi testib Valgevene oma piiririikide võimekust ja teistpidi on tegemist hübriidrünnakutega. Kui varem me rääkisime palju Poolast ja Leedust, siis nüüd on jälle Läti ka pilti tulnud. Olukord on jätkuvalt pingeline. Esmaspäeval tõkestas Läti piirivalve 103 isiku ja teisipäeval 70 isiku piiriületuse," sõnas siseminister.

Ta rääkis, et lätlased on pöördunud Eesti poole sooviga abi ja tuge saada ja Eesti on otsustanud saata Lätile piirile appi lisajõude.

"Politsei- ja piirivalveamet teeb hetkel ettevalmistusi, et meeskond suuruses 10 kuni 20 läheks Estpol-8 egiidi all lätlastele appi. Eelkõige piiripatrull, aga meeskond komplekteeritakse sedamoodi, et seal oleks ka massiohje politseinikud," sõnas Läänemets.

"Me oleme valmis lätlasi aitama seni kuni neil vajadust on, et nende meeskondi seal piiri peal vahetada. Ühtepidi me õpime ise sellest, sest meil hetkel neid intsidente ei ole ja teistpidi on oluline, et naabritel läheks hästi, siis läheb meil ka," ütles ta veel.