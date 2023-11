PPA üksus lõpetas rändesurve vähenemise pärast töö Läti-Valgevene piiril

Politsei- ja piirivalveameti politseiüksuse ESTPOL8 neljas meeskond lõpetas kolmapäeval töö Läti-Valgevene piiril. Kuna rändesurve piiril on vähenenud, siis PPA uut rotatsiooni sinna appi ei saada.

Viimastel nädalatel on olukord Läti-Valgevene piiril stabiliseerunud ning ebaseaduslike piiriületuste arv kahanenud. Kuu aega tagasi tõkestati Lätis iga päev enam kui 100 inimese tee Euroopa Liitu, aga nüüd on see arv vähenenud kaks korda ning keskmiselt tabatakse ööpäevas umbes 50 ebaseaduslikku sisserändajat.

Läti piirivalve andis teada, et tulenevalt rändesurve vähenemisest ei vaja nad enam Läti-Valgevene piiril PPA politseiüksuse abi.

"See tähendab, et kolmapäeval lähetuse lõpetanud neljanda ESTPOL8 rotatsiooni asemel PPA uut meeskonda lõunanaabritele appi ei saada. Jätkame oma partneritega regulaarselt suhtlemist ja hoiame tähelepanelikult silma peal sellel, mis toimub naaberriikide piiridel. Juhul kui tekib vajadus, siis on PPA valmis saatma oma politseiüksuse liitlastele appi ka edaspidi," ütles piirivalve juht Veiko Kommusaar.

Ta lisas, et samas on tõusmas surve Soome piiridele. Eesti piiridel on Kommusaare sõnul praegu rahulik ja siiani ei ole märgata ebaseadusliku rände survet ei piiripunktides ega nende vahelisel alal.

PPA rahvusvahelise koostöö büroo juht Reet Zeisig ütles, et tänu Eesti meeskonna tulemuslikule tööle saab ka Eesti vajadusel teiste riikide toetusega arvestada.

"Kogemus, mida viimase kahe kuu jooksul koostöös Läti kolleegidega saime, toetab meie endi oskuste lihvimist ning suurendab organisatsiooni valmisolekut sarnases olukorras reageerimiseks," lisas ta.

PPA toetas Läti piirivalvet 20. septembrist 15. novembrini ESTPOL8 politseiüksusega. Meeskondade ülesanne oli Läti piiril maismaapatrullides osalemine, droonivaatlus ja olukorra monitoorimine. PPA politseiüksused aitasid kaheksa nädala jooksul tabada üle 900 ebaseadusliku piiriületaja. Nelja rotatsiooni jooksul toetas PPA lõunanaabreid Läti-Valgevene piiril 48 inimese ja seitsme koeraga. Meeskondadesse kuulusid inimesed erinevatest prefektuuridest ja üksustest.

Varem on Eesti toetanud Leedut Valgevenest tuleva rändesurve ohjeldamisel 2021. aastal ESTPOL5 meeskondadega ja 2023. aasta suvel ESTPOL7 politseiüksusega, kui Vilniuses toimus NATO tippkohtumine.