PPA saadab Läti-Valgevene piirile appi 11 politseinikku

Leedu piirivalve saatis juba Lätisse appi 20 piirivalvurit. Läti on Valgevenest korraldatud ränderünnaku all juba mõnda aega – nädalavahetusel registreeris Läti piirivalve 256 seadusvastast piiriületuskatset.

Peaaegu 8000 inimest on Läti piirilt sel aastal tagasi saadetud. 318 on humanitaarkaalultlustel riiki lubatud.

"Inimesi aetakse üle aia Lätti. Tegelikult muidugi keegi ei võta neil kratist kinni, aga nad viiakse tara juurde ja enam tagasi Valgevenesse minna ei lubata," selgitas Läti piirivalve Daugavpilsi juhtimiskeskuse asejuht Raimonds Kublickis.

Eesti saadab Estpol-8 üksuse Lätti järgmise nädala kolmapäeval. Esimeses vahetuses on 11 inimest, kelle hulka kuuluvad koerajuhid ja droonimeeskond. Üksusel on kaasas oma sõidukid ja varustus ning relvastus.

"Need olukorrad võivad situatsioonis tekkida, kus relva kasutamiseks tuleb valmis olla. Kas päriselt ka relva kasutada on olnud vaja, selle kohta praegu täpset hinnangut anda ei oska," ütles PPA piirivalvejuht kolonel Veiko Kommusaar.

Piirivalvejuht ütles, et piirivalve jälgib olukorda Eesti piiride vahetus läheduses ning on valmis reageerima vastavalt olukorrale.

"Täna julgen väita, et me ei näe, et nähtavas tulevikus meie piiril võiks midagi sellist juhtuda. Aga olukorrad võivad muutuda kiiremini kui meie arvame. Nendeks olukordadeks oleme me iga päev valmis," sõnas Kommusaar.

Läti-Valgevene piirilõik on veidi üle 170 kilomeetri pikk ja täpsed ülesanded ning tegevuspiirkond veel selguvad. Vahetus on kahe nädala pikkune, vahetuste arv sõltub Läti abivajadusest.