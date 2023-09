Läti sulgeb ühe kahest piiripunktist Valgevenega

Silene piiriületuspunkti töötajad paigutatakse ümber tegelikku piiri valvama, mida Läti piirivalveülem on Valgevenest pärit migrantide sissevoolu tõttu kirjeldanud kui "kõige pingelisemat olukorda alates 2021. aastast".

Piirivalvurid on viimase kuue päeva jooksul tagasi suunanud 894 piiri ületada sproovinud inimest, mis teeb septembris kokku 1773 inimest, teatas uudisteagentuur LETA.

Teine piiripunkt Valgevenega - Paternieki - jätkab tööd, et võimaldada kaubavedu, tööga seotud erakorralist reisimist ja inimeste liikumist erakorralistel põhjustel, teatasid võimud.

According to the order approved by the Latvian government today, September 19, Latvia suspends the work of the border crossing Silene on the Belarus-Latvia border "to ensure the inviolability of the state border and prevent threats to the state connected with illegal migration."… pic.twitter.com/440LouVs56