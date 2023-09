Kristina Kallas: kõrgharidust me kärpima ei lähe

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) ütles, et koalitsioon leppis kokku, et kõrgharidust järgmise aasta riigieelarves valitsus kärpima ei hakka. Peaminister Kaja Kallas (RE) märkis aga, et milleski ei ole veel kokku lepitud.

"Saime jälle sammu edasi, nii, et ma arvan, et me oleme oleme selle 2024. aasta eelarve kokkuleppele päris lähedal. Meil on veel päris viimased otsad vaja kokku leppida. Meil on puudujääk peaaegu kaetud. Ja nüüd on meil siis lisakulude katmise mure. Meil on seal mõned kümned miljonid vaja ära klattida," ütles Kristina Kallas ERR-ile.

Kallase sõnul on 200 miljonit eurot kaetud täiendavate tulude ja kärbetega.

"Selles me leppisime kokku, et me kõrgharidust kärpima ei lähe," sõnas haridusminister.

Teadusrahastusega on Kristina Kallase sõnul asjad veel lahtised. "Meie seisukoht on see, et me seda ei kärbi. Aga ma jätan selle praegu lahtiseks."

Reporter Madis Hindre märkis vahele, et täiendavad vajadused on 27 miljonit eestikeelsele haridusele, õpetajate palgatõus.

"27 miljonit eestikeelsele haridusele on meie valitsuse ühine mure, sellepärast, et see on eelmiste valitsuste võetud kohustus ja selle me kindlasti klatime ära," sõnas Kallas.

Õpetajate täiendava palgatõusu kohta ütles Kallas, et see on veel lahtine.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles eelnevalt räägitu kohta, et seni kuni kõik ei ole kokku lepitud, ei ole midagi kokku lepitud.

Ka kõrghariduse ja teaduse rahastamise kärpimise kohta ütles Kaja Kallas samuti, et midagi ei ole veel kokku lepitud.

"Teadusarendusrahaga on see seis, et meil tegelikult iga aasta jääb seda raha üle ja leiutatakse asju, mille peale seda raha kulutada. Ehk haridus- ja teadusministril on ka konkreetne reformi ettepanek, et kuidas see raha paremini teadusesse jõuaks, aga sellega seoses, et seda ajutiselt vähendada," rääkis peaminister.

Esmaspäeval kell 13 kogunes koalitsiooninõukogu tuleva aasta riigieelarvet arutama. Kuigi soov eelmisel nädalal toimunud väljasõiduistungiga eelarvega ühele poole saada ei täitunud, oli Kaja Kallas esmaspäeva lõuna ajal optimistlik, et kokkuleppele peagi jõutakse.