Purga: otsustame Linnateatrile lisaraha andmise vastavalt võimalustele

Riik on juba praegu Tallinna Linnateatri arendusse oluliselt panustanud, samas ollakse kursis, et ehitus on läinud oluliselt kallimaks ning riigipoolne lisarahastus otsustatakse vastavalt võimalustele, ütles riigikogu infotunnis kultuuriminister Heidy Purga (Reformierakond).

Suvel selgus, et suurelt ette võetud Tallinna Linnateatri arendus on taas läinud mõne miljoni võrra kallimaks ning võrreldes esialgu kavandatud 20 miljoniga tuleb nüüd arvestada 38 miljoni euroga.

Tallinn, kellele teater kuulub ning kes oli enne ehituse algust sõlminud riigiga lepingu, et ehituskulud jagatakse pooleks, pöördus riigi poole, et raha juurde saada.

Purga tõi esiteks välja, et riik on panustanud rohkem, kui esialgse hinnaprognoosi järgi kavandatud 10 miljonit.

"Lisaks tegevustoetusele ja erinevatele projektitoetustele on ministeerium aastatel 2018–2023 eraldanud linnateatri uue hoone ehitamiseks sihtotstarbelist investeeringutoetust 12,6 miljonit eurot. Ja kui arvestada ka tegevustoetuste väiksemaid sihtotstarbelisi toetusi, on riigipoolne toetus teatrile eespool nimetatud perioodil olnud kokku 18,9 miljonit eurot," lausus ta.

Purga sõnul ollakse teadlikud, et Linnateatri arendus on oluliselt kallimaks osutunud ning Tallinnale on teada antud, et lisaraha andmine otsustatakse vastavalt võimalustele.

"Me oleme Tallinna Linnateatri objekti arendamisse olulisel määral panustanud, oleme kursis mahuga, võtame selle teadmiseks ja saame otsustada vastavalt oma võimalustele," märkis ta.

"Kultuuriministeeriumi esmane ülesanne ja prioriteet on muidugi hetkel leida puuduolev lisaraha oma valitsemisala asutuste, mis on rahvusraamatukogu ja kunstihoone, ehituste kallinemisega seotud vajadustele olukorras, kus koostamisel on kokkuhoiueelarve, mis peagi, ilmselt lähipäevil kokku lepitakse," lisas Purga.

Tallinna abilinnapea Tiit Terik ütles juulis ERR-ile, et hinda on ülespoole ajanud arheoloogiliste väljakaevamiste käigus välja tulnud leiud ja ehitusmaterjalide kallinemine. Ta meenutas, et renoveeritav kompleks koosneb 16 hoonest.