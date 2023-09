Varguste kriminaalmenetluse algatamise piir võib tõusta 200 eurolt 400 eurole

Justiitsministeeriumi hinnangul on 2015. aastast kehtiv piirmäär ajale jalgu jäänud ja piirmäära tõstmine võiks kriminaalmenetluste arvus langetada aastas 1500 võrra.

Varastamine on ministeeriumi andmetel väga kõrge retsidiivsusega tegevus, mis on tingitud sõltuvustest või vaesusest ning probleemi lahendamisel võiks kalli ja vähest mõju omava kriminaalmenetluse asemel panustada muudele meetmetele. Samas ühtegi konkreetset plaani justiitsministeeriumil veel ei ole.

"Näiteks vangistuse lõpuni kandnud varas enam kui 60-protsendise tõenäosusega paneb järgmise kahe aasta jooksul uue varguse toime. Korraks karistamine ei ole mõju väga andnud. Mis siin aitaks, mis see varguse juurpõhjus on – tegelikult mingisugused sotsiaalsed probleemid, sissetuleku- ja sõltuvusprobleemid, ja nendega tuleb tegelda ja nendega tegeleda alles kriminaal-justiitssüsteemis on kõige kulukam, hilisem ja raskem," lausus justiitsministeeriumi asekantsler Markus Kärner.