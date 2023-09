Trump jätab taas debati vahele ja kohtub Detroitis hoopis streikijatega

Trump ütles hiljuti, et jätab vabariiklaste presidendidebatid eelvalimistel vahele. Ta ei osalenud esimeses debatis ja andis siis hoopis intervjuu Fox Newsi endisele saatejuhile Tucker Carlsonile.

USA autotööstuse ametiühingud alustasid hiljuti suure streigiga. Allikate teatel jätab Trump ka teise debati vahele ning ta sõidab hoopis Detroiti ja hakkab seal streikijatele kõnet pidama, vahendas The Telegraph.

United Auto Workersi (UAW) ametiühing tahab oma liikmetele 40 protsenti palgatõusu. Trump tahab nüüd näidata end poliitikuna, kes mõistab töölisklassi muresid. Samuti plaanib Trump rünnata Joe Bideni administratsiooni, väites, et see tegeleb USA autotööstuse hävitamisega.

Trump kritiseeris pühapäeval veel ka UAW presidenti Shawn Faini. Trump leidis, et UAW juhtkond ei arvesta streikijate huvidega. Fain aga andis Trumpile vastulöögi.

"Me ei saa jätkuvalt valida miljardäre ja miljonäre, kes ei saa üldse aru, mis tunne on elada palgast palgani ning oodata, et nad lahendavad töölisklassi probleemid," ütles Fain.