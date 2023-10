Donald Trump ilmus New Yorgi osariigi kohtu ette

New Yorgi peaprokurör Letitia James süüdistab Trumpi valeinfo esitamises talle kuuluva vara väärtuse kohta. Süüdistuse kohaselt püüdis Trump nõnda saada paremaid laenu- ja kindlustustingimusi, vahendab Reuters.

"See on kõigi aegade suurima nõiajahi jätkumine," ütles Trump enne kohtusaali sisenemist New Yorgi osariigi kohtuhooones Manhattanis.

"Meil on suurepärane ettevõte, mina ehitasin suurepärase ettevõtte. See on vapustav. Sel ettevõttel on ühed parimad kinnisvaraaktiivid maailmas. Ning nüüd pean mina minema allumatu kohtuniku ette," jätkas Trump.

Trump samuti kutsus mustanahalisest naisest Jamesi "rassistiks" ning ütles, et demokraatidel on vendeta tema vastu.

James taotleb, et Donald Trump maksaks vähemalt 250 miljonit dollarit trahve ning tal ja tema poegadel Donaldil ja Ericul keelataks igaveseks New Yorgis äri ajamine. Samuti taotleb James viieaastast piirangut Trumpi Organisatsiooni kinnisvaratehingutele.

"Ükskõik kui palju raha kellelgi on, keegi ei tohi olla seadusest üle," ütles Letitia James ajakirjanikele enne kohtusaali minekut.

"Seadus on korraga tugev ja samas habras. Ning täna kohtus tõestame meie oma süüdistust," lisas James.

Süüdistuste kohaselt hindas Trump meelega oma netoväärtust kuni 3,6 miljardi dollari võrra üle. Näiteks tuuakse süüdistuses välja, et Trump hindas ametlikes dokumentides oma Manhattanis asuva Trump Toweri pindala kolm korda suuremaks kui see tegelikult on, seega hinnates pilvelõhkuja väärtust samuti kolm korda suuremaks.

Süüdistustele vaatamata säilitab Trump kõrget populaarsust vabariiklaste seas

Trumpi vastu on esitatud mitu kriminaal- ja tsiviilhagi samal ajal, kui ta püüab uuesti saada vabariiklaste presidendikandidaadiks 2024. aasta USA presidendivalimistel.

Kohtumenetlustele vaatamata toetab Trumpi vabariiklaste presidendikandidaadina üle poole vabariiklastest valijatest ning kui eelvalimised toimuks praegu, edastaks ta kergelt kõiki oma vabariiklastest konkurente.

Donald Trump on ainus endine või ametis olev USA president, kelle vastu on esitatud kriminaalsüüdistused. Trumpile on sellised süüdistused esitatud neljas kohtujuhtumis.

Trumpile esitati kriminaalsüüdistus Floridas seoses salastatud dokumentide käsitsemisega pärast ametist lahkumist, Washingtonis seoses tema katsega tagasi pöörata 2020. aasta presidendivalimiste tulemusi, Georgias seoses katsega muuta valimistulemused selles osariigis ning New Yorgis seoses vaikimisraha maksmisega Stormy Danielsile pärast abieluvälist afääri temaga.

Trump keeldub ennast süüdi tunnistamast ning väidab, et tegemist on nõiajahiga.