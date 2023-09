Venemaa auto ümberregistreerimine Eestis ei pruugi olla kuigi lihtne

Siseminister Lauri Läänemetsa väljaöeldu, et valitsus arutab, kas hakata konfiskeerima Eestis olevaid Vene numbrimärgiga autosid, tekitas elava vastukaja, sest selliseid autosid on ka Eestis elavatel inimestel ning avaldati arvamust, et taoline konfiskeerimine ei aitaks kuidagi kaasa Vene sõjamasina finantseerimise takistamisele.

Läänemets vihjas ka, et sellised autod tuleks Eestis ümber registreerida. See ei pruugi olla aga sugugi lihtne, sest Vene turule toodetud lääne autod, rääkimata Vene enda autodest, ei vasta enamjaolt Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele.

Autodel on vaja tüübikinnitust ning see antakse, kui sõiduk vastab Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele. Nõuetele peavad vastama näiteks turva- ja valgustusseadmed; lisaks on euroliidus keskkonnanõuded, mis puudutavad näiteks auto katalüsaatoreid ja järelpõleteid. Samuti on omaette nõuded sõiduki kerekonstruktsioonile, näiteks paneelide tugevusele kokkupõrkel. Nõuded on ka autode varuosade sertifikaatidele.

Kui mõni lääne autotehas kolmanda riigi, näiteks Venemaa või Hiina turule autosid valmistab, ei ole tal ilmselgelt mõistlik hakata kõiki Euroopa Liidu nõudeid täitma, sest see oleks lihtsalt tarbetu lisakulu. Ka ühes ja samas tehases valmistatud erinevale turule mõeldud sama automargi samad mudelid võivad seega olla tehniliselt erinevad.

Seega peab Vene numbrimärgiga ja Venemaalt ostetud auto omanik arvestama, et sõiduki ümberregistreerimine Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis, võib osutuda keerukaks ja mõnel juhul võimatuks.

Ümberasujale tehakse mõned erandid

Transpordiametile pole teema uus ja kuigi massilist ümberregistreerimise lainet pole nende sõnul olnud, siis tegelda sellega tuleb. Transpordiameti liiklusteenistuse sõidukite tehnoosakonna ülevaatuse ekspert Helari Holm kinnitas ERR-ile, et Vene turule toodetud sõidukid ei oma reeglina Euroopa tüübikinnitust ja neid saab registreerida läbi sõiduki tüübikinnituse.

"See tähendab vajadust esitada täiendavalt ka sõiduki pidurite, müra ja heitmete piirväärtuste osas nõuete täitmist tõendavaid dokumente. Nõuetelevastavuse hindamisel lähtutakse sõiduki esmaregistreerimise ajal kehtinud nõuetest," lausus ta.

Tüübikinnitusel on seaduse järgi aga üks väga oluline erisus: nimelt ei nõuta ümberasujalt ehk üldiselt öeldes inimeselt, kes asub Eestisse väljastpoolt elama, sõiduki heitmeid ja müra tõendavaid dokumente.

"Ümberasuja korral heitmeid ja müra tõendavaid dokumente ei nõuta, seega neid sõidukeid on võimalik registreerida, kui maksu- ja tolliamet on väljastanud ümberasuja kohase tollideklaratsiooni," lausus Holm.

Selle kohta on ka seaduses punkt: kui ümberasuja sõiduki kohta ei ole esitatud kõiki riiklikuks tüübikinnituseks nõutud dokumente, kuid transpordiamet on kontrollimise tulemusena teinud kindlaks, et sõiduk on teeliikluses ohutu, omistatakse sõidukile üksiksõiduki kinnitus.

Kui tegu on tavakorras üksiksõiduki tüübikinnitusega ehk tegu pole ümberasujale kuuluva sõidukiga, siis tuleb kõik vajalikud autodokumendid siiski esitada.

"Tavakorras üksiksõiduki tüübikinnituse puhul umbes 25 protsendil juhtudel ei saadeta heitmete dokumente või saadetakse, aga need osutuvad kasutuks, näiteks on sõiduki heitmeklass Euro 4, kuigi peab olema Euro 5," lausus Helm.

Tavakorras tüübikinnitusi tuleb siiski harva ette, lisas ta.

Igal juhul tuleks igaühel, kes oma sõidukit Eestis tahab registreerida, pöörduda transpordiameti poole. Selleks tuleb broneerida aeg, esitada vastav taotlus, maksta riigilõiv 205 eurot, hiljem lisandub ka esmase registreerimise tasu, mis sõiduautol on praegu 130 eurot.

See, kas riik kavatseb ka päriselt Vene numbrimärkidega autosid Eestis konfiskeerima hakata, pole veel kindel. Praegu ootab valitsus maksu- ja tolliameti hinnangut, kas ja kuidas selline asi üldse võimalik oleks ning mida konfiskeeritud autodega peale saab hakata. Kuivõrd Euroopa Liidu nõuetele need autod suures osas ei vasta, osutub tõenäoliselt keerukaks ka nende müümine, kui selline variant maksu- ja tolliameti hinnangu järgi võimalik peaks olema.