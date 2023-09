Läänemets: arutame, kas hakata konfiskeerima Vene numbrimärgiga autosid

"Küsimus on, mis saab neist sõidukitest, mis siin juba on, sest Euroopa Komisjoni tõlgendus selle sanktsiooni rakendamisest on see, et peaks neid sõidukeid konfiskeerima, ei tohiks neid ka enam Euroopast välja lasta, et tegemist on sanktsioneeritud kauba liikumisega," rääkis Läänemets valitsuse pressikonverentsil.

Läänemetsa sõnul ootab valitsus nüüd maksu- ja tolliameti arvamust. "Nemad on eksperdid selles küsimuses, mis puudutab sanktsioneeritud kaupu ja kuidas ja mida nendega teha," sõnas Läänemets.

Läänemetsa sõnul ei ole valitsus aga seda teemat veel arutanud, aga tema enda arvates tuleks seda teha.

"Minu seisukoht on see, et sanktsioon on täitmiseks ja tegelikult tuleb need autod konfiskeerida. Minu arvates me peaksime selle juurde jõudma. Mul tekib üldse küsimus, miks Eestis sõidavad need Vene numbrimärgiga autod või miks keegi, kes elab Eestis, omab Vene numbrimärgiga autot. Võib-olla seal on mõni väga asjalik põhjus, aga üldprintsiibis tegelikult ei peaks neid autosid siin sellisena olema. Oleks hea kui need maksud ja liikluskindlustused tehtaks ära Eestis kui need autod siin sõidavad," rääkis Läänemets.

"Ootame sisendit maksu- ja tolliametilt ja siis on poliitilise valiku küsimus, mida ja kuidas me teeme," lisas ta.

Eesti keelas kolmapäeval välispiirilt Eestisse sisenemise Vene Föderatsiooni numbrimärki kandvatel mootorsõidukitel, kuna need kuuluvad sanktsiooni kohaldamisalasse.