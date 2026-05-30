Eesti lubas teedele isejuhtivad autod

Eesti lubas Hollandi ja Leedu järel kolmanda riigina Euroopas oma teedele isejuhtiva süsteemiga autod. Seadusandlust selleks praegu muuta vaja ei olnud, sest sõidu ajal peab alati rooli taga istuma juht, kellele jääb vastutus.

Juba lähikuudel saavad Eestis sõitvad uuemad Tesla elektriautod teha tarkvarauuenduse, mille järel ei pea juht enam käsi roolile panemagi, sest auto teeb sõidu tema eest.

"Tegemist on ikkagi juhiabisüsteemiga, kus juht vastutab kogu sõiduki liikumiskäitumise eest ja ohutuse eest ja peab vajadusel ka sõiduki üle võtma," selgitas transpordiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra. "Ja samas ka näiteks Tesla ise jälgib, et juht ei tegeleks kõrvaliste tegevustega, ei vaataks mujale. Vastasel juhul ta annab teada, et juht ei jälgi liiklust. Seetõttu praeguseid seaduseid see nagu ei mõjuta, kuna lõppkokkuvõttes juht vastutab," lisas ta.

Geeniuse peatoimetaja Kuldar Kullasepp käis Soomes isejuhtiva autoga proovisõidul ja ütles, et see sai ideaalselt kõigis tingimustes hakkama ning sõit oli isegi pisut igav.

"Kaamerad, autos on neid kuskil kaheksa, mis saadavad pidevalt pilti arvutisse, arvuti konstrueerib teda ümbritsevast maailmas pildi ja siis teeb oma otsused tuginedes sellele kogemusele, mida ta on õppinud miljonite ja miljonite kilomeetrite sõiduga. Nii et ta peaks olema turvalisem, ta kindlasti on sujuvam, nii et närvilist liiklejat ei ole," kirjeldas Kullasepp.

Peres kahte Teslat omav Pavel Nikolajev ootab seda tarkvarauuendust väga. Tema hinnangul võiks see Eesti liikluskultuuri veidi parandada.

"Kui auto ise sõidab, siis ta vaatab kõikjale ümber ja võib-olla nad sõidavad ka natukene aeglasemalt korralikumalt ja siis teised autod ka jälgivad ja võtavad selle eeskujuks," rääkis Nikolajev "Aktuaalsele kaamerale".

Isejuhtivad sõidukid on väljakutse ka seadusandjale.

"Taoliste masinate puhul on kindlasti tegelikult [teemaks ka] andmekaitse, sest need autod koguvad hästi palju andmeid liikumise ajal ja mis siis nendest andmetest saab – kas neid salvestatakse, talletatakse, kui kauaks – see on aspekt, mis tuleb läbi mõelda. Ja muidugi ka kindlasti liikluskindlustuse vaatest. Näiteks täna kogu meie kindlustussüsteem põhineb nii-öelda isiku süül, aga olukorras, kus juht tegelikult ise ei sõida või siis näiteks juhti ei olegi autos, et kes siis vastutab," rääkis advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Marcus Niin.

Niin on kindel, et tulevik toob meile autojuhtide rolli vähenemise ja täielikult automatiseeritud tarkvaral põhineva juhtimise suurenemise, seetõttu võiks Eesti hakata juba ka seaduseid selleks ette valmistama.

Eestis on registreeritud üle 2000 Tesla. Kullasepp ennustab, et Eestis hakkab isejuhtimissüsteemi ilmselt kasutama neist umbes neli-viissada autot.

"Ma isiklikult arvan, et see on pikamaa sõitudel tegelikult väga mugav – meie mõistes on sihuke Tartu ots või Otepääle ikkagi hakkad lõpus juba nagu väsima. [Kui ] Seal kasutada seda isejuhtimisfunktsiooni, siis tõenäoliselt loob eeldused, et sa oled sõidu lõpuni kaunis ergas ja puhanud. Teine koht, kus ma seda näen, on linnaliiklus ja tipptunni liiklus," rääkis Geeniuse peatoimetaja.