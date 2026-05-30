X!

Eesti lubas teedele isejuhtivad autod

Eesti
Foto: SCANPIX / AFP / JOSEP LAGO
Eesti

Eesti lubas Hollandi ja Leedu järel kolmanda riigina Euroopas oma teedele isejuhtiva süsteemiga autod. Seadusandlust selleks praegu muuta vaja ei olnud, sest sõidu ajal peab alati rooli taga istuma juht, kellele jääb vastutus.

Juba lähikuudel saavad Eestis sõitvad uuemad Tesla elektriautod teha tarkvarauuenduse, mille järel ei pea juht enam käsi roolile panemagi, sest auto teeb sõidu tema eest.

"Tegemist on ikkagi juhiabisüsteemiga, kus juht vastutab kogu sõiduki liikumiskäitumise eest ja ohutuse eest ja peab vajadusel ka sõiduki üle võtma," selgitas transpordiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra. "Ja samas ka näiteks Tesla ise jälgib, et juht ei tegeleks kõrvaliste tegevustega, ei vaataks mujale. Vastasel juhul ta annab teada, et juht ei jälgi liiklust. Seetõttu praeguseid seaduseid see nagu ei mõjuta, kuna lõppkokkuvõttes juht vastutab," lisas ta.

Geeniuse peatoimetaja Kuldar Kullasepp käis Soomes isejuhtiva autoga proovisõidul ja ütles, et see sai ideaalselt kõigis tingimustes hakkama ning sõit oli isegi pisut igav.

"Kaamerad, autos on neid kuskil kaheksa, mis saadavad pidevalt pilti arvutisse, arvuti konstrueerib teda ümbritsevast maailmas pildi ja siis teeb oma otsused tuginedes sellele kogemusele, mida ta on õppinud miljonite ja miljonite kilomeetrite sõiduga. Nii et ta peaks olema turvalisem, ta kindlasti on sujuvam, nii et närvilist liiklejat ei ole," kirjeldas Kullasepp.

Peres kahte Teslat omav Pavel Nikolajev ootab seda tarkvarauuendust väga. Tema hinnangul võiks see Eesti liikluskultuuri veidi parandada.

"Kui auto ise sõidab, siis ta vaatab kõikjale ümber ja võib-olla nad sõidavad ka natukene aeglasemalt korralikumalt ja siis teised autod ka jälgivad ja võtavad selle eeskujuks," rääkis Nikolajev "Aktuaalsele kaamerale".

Isejuhtivad sõidukid on väljakutse ka seadusandjale.

"Taoliste masinate puhul on kindlasti tegelikult [teemaks ka] andmekaitse, sest need autod koguvad hästi palju andmeid liikumise ajal ja mis siis nendest andmetest saab – kas neid salvestatakse, talletatakse, kui kauaks – see on aspekt, mis tuleb läbi mõelda. Ja muidugi ka kindlasti liikluskindlustuse vaatest. Näiteks täna kogu meie kindlustussüsteem põhineb nii-öelda isiku süül, aga olukorras, kus juht tegelikult ise ei sõida või siis näiteks juhti ei olegi autos, et kes siis vastutab," rääkis advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Marcus Niin.

Niin on kindel, et tulevik toob meile autojuhtide rolli vähenemise ja täielikult automatiseeritud tarkvaral põhineva juhtimise suurenemise, seetõttu võiks Eesti hakata juba ka seaduseid selleks ette valmistama.

Eestis on registreeritud üle 2000 Tesla. Kullasepp ennustab, et Eestis hakkab isejuhtimissüsteemi ilmselt kasutama neist umbes neli-viissada autot.

"Ma isiklikult arvan, et see on pikamaa sõitudel tegelikult väga mugav – meie mõistes on sihuke Tartu ots või Otepääle ikkagi hakkad lõpus juba nagu väsima. [Kui ] Seal kasutada seda isejuhtimisfunktsiooni, siis tõenäoliselt loob eeldused, et sa oled sõidu lõpuni kaunis ergas ja puhanud. Teine koht, kus ma seda näen, on linnaliiklus ja tipptunni liiklus," rääkis Geeniuse peatoimetaja.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

heategu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:04

Eesti koos kolme suurriigiga kutsus leevendama heitkogustega kauplemist

20:40

Alutagusel näitas taas parimat jalga Vaidem, naistest läks esikoht Soome

20:35

Täiskasvanute negatiivne suhtumine kalasse mõjutab ka lapsi

20:23

Hegseth hoiatas kaitsesse vähe panustavaid liitlasi

20:11

Mai Narva on EM-il viimased kaks partiid viigistanud

20:01

Ehammer tegi Götzises ajalooliselt tugeva avapäeva, eestlased teises kümnes Uuendatud

20:00

Eesti lubas teedele isejuhtivad autod

19:40

Barcelona hankis Inglismaa koondislase

19:10

Šveitsi hokikoondis noppis taas MM-finaali piletid

19:02

Pärnu Vaprus sai taas Nõmme Kaljust jagu Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

29.05

Meedia: Putini ja Kabajeva lapsi harivad läänest pärit koduõpetajad

18:09

Ukraina õhurünnakud tabasid mitut Vene naftarajatist ja kahte lennukit Uuendatud

20:01

Ehammer tegi Götzises ajalooliselt tugeva avapäeva, eestlased teises kümnes Uuendatud

06:50

Alaska mäestikus hukkus kolm Läti mägironijat

29.05

Tartu Ülikool tuli Eesti korvpallimeistriks Uuendatud

08:24

WSJ: USA aitab laevadel Hormuzi väina "pimedalt" läbida

29.05

Tallinna Kristiine ristmik võib saada jalakäijate silla

07:10

Iraan: tuumaprogrammi üle läbirääkimisi ei toimu Uuendatud

14:46

Eesti paigaldas idapiirile esimesed droonivastased seadmed

29.05

Galerii: ERR tunnustas töötajaid kolleegipreemiatega

ilmateade

loe: sport

20:40

Alutagusel näitas taas parimat jalga Vaidem, naistest läks esikoht Soome

20:11

Mai Narva on EM-il viimased kaks partiid viigistanud

20:01

Ehammer tegi Götzises ajalooliselt tugeva avapäeva, eestlased teises kümnes Uuendatud

19:40

Barcelona hankis Inglismaa koondislase

loe: kultuur

14:05

Tänavune Hiiumaa kirjandusfestival pöörab tähelepanu tuletorniaastale

13:39

Galerii: rühmitus Rahvusvaheline Kunsti Laboratoorium avas Pärnus näituse

12:02

Rindefotograaf James Nachtwey: napid pääsemised kannustavad mind edasi tegutsema

10:01

Arvustus. Cannes'i filmifestival: keskelt pehme, äärest kõva

loe: eeter

17:02

Lasteonkoloog: laste vähiravi takerdub bürokraatia taha

13:26

Linnapuugid võivad inimesele kujutada suuremat riski kui metsapuugid

12:02

Rindefotograaf James Nachtwey: napid pääsemised kannustavad mind edasi tegutsema

09:07

Psühhiaater Andres Lehtmets: ekslik on loota, et psühhiaatria on kõikvõimas

Raadiouudised

18:40

Tänavakunstifestival tõi Pärnusse kümne riigi kunstnikud

18:40

Meeste tantsupeol osaleb ka politsei- ja piirivalveameti rühm

18:30

Päevakaja (30.05.2026 18:00:00)

29.05

Päevakaja (29.05.2026 18:00:00)

29.05

Esimese kvartali majanduskasvu andis suure panuse eratarbimine

29.05

Rumeenia saadab droonijuhtumi tõttu riigist välja Vene peakonsuli

29.05

Varistatud Virtsu tuletorni asemele kerkib suve lõpuks uus

29.05

Tartu hoiu-laenuühistu saatuse otsustavad kohtuasjad

29.05

Raadiouudised (29.05.2026 15:00:00)

29.05

Petliku ettevõtte käest raha tagasinõudmine osutub tihti keeruliseks ja kulukaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo